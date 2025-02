Saiba como prevenir a gastroenterite no Carnaval

De acordo com Gustavo Patury, cirurgião do aparelho digestivo da Rede D’Or, o período de Carnaval é semelhante às festas de fim de ano, quando o litoral paulista registrou surtos da doença. “Fatores como calor intenso, consumo de alimentos perecíveis e aglomerações favorecem a proliferação de microrganismos e a transmissão da doença”, explica.

O Carnaval está chegando, e com ele vêm os blocos de rua, desfiles e viagens para curtir a festa e o calor. No entanto, esse cenário também traz um alerta: o aumento dos casos de gastroenterites, popularmente conhecidas como “viroses”.

As gastroenterites podem ser causadas por bactérias (Imagem: Anusorn Nakdee | Shutterstock)

Quando procurar ajuda médica

Embora a maioria dos casos seja de origem viral, cerca de 10% das gastroenterites são causadas por bactérias, como Salmonella e Escherichia coli, ou por protozoários, como Giardia. “Os casos bacterianos ou parasitários são geralmente mais graves e exigem maior atenção médica”, alerta Gustavo Patury.

Na maioria das vezes, a gastroenterite se resolve em poucos dias com repouso, hidratação e alimentação leve. No entanto, sintomas graves, como febre alta, diarreia com sangue ou desidratação, podem indicar complicações e exigem avaliação médica.