Sobral não terá programação tradicional de Carnaval; Prefeitura anuncia evento religioso

A Prefeitura de Sobral não anunciou programação tradicional carnavalesca na sede do Município para o período de 1º a 4 de março. No entanto, festividades estão previstas para ocorrer nos distritos na segunda-feira e na quarta de Carnaval.

O "Sobral de Fé" está marcado para o próximo sábado e domingo, 1° e 2 de março, no Boulevard do Arco, no Centro.