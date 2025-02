Carnaval 2025 de Fortaleza: confira programação oficial e gratuita completa

A festa do Carnaval 2025 de Fortaleza está prevista para acontecer entre os dias 1º e 4 de março, com ações que rodam as 12 regionais da cidade. Com bloquinhos e apresentações musicais, a festa tem o tema “A alegria é geral”.

A folia deste ano é uma homenagem ao cantor Ednardo, ícone da música cearense com produção de mais de 400 títulos. Entre eles, "Pavão Mysteriozo", "Terral" e "Longarinas".