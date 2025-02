Mais de 80 cidades cearenses têm chuvas; Ipueiras apresenta maior registro

Chuva causa congestionamento na BR-116, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã dessa segunda-feira, 24 / Crédito: Sara Oliveira

Ceará tem 82 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de segunda-feira, 24, às 7 horas desta terça-feira, 25. As precipitações concentraram-se principalmente nas regiões da Ibiapaba, Litoral do Pecém e Litoral Norte. Ipueiras, no interior do Estado, apresentou o maior índice, com 82 milímetros (mm). De acordo com os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os municípios com mais registros foram Pires Ferreira (71.5 mm), Guaraciaba do Norte (52 mm), São Gonçalo Do Amarante (49 mm), Granja (45 mm) e Reriutaba (42 mm).

A previsão do tempo para o Ceará ainda segue com condições favoráveis à pluviosidade para esta terça-feira, 25, e quarta-feira, 26. Espera-se o predomínio de céu nublado a parcialmente nublado com a ocorrência de precipitações em todas as macrorregiões nesta terça, com atenção especial para acumulados mais expressivos durante a madrugada e manhã em áreas do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Já na faixa da tarde, deve-se observar no oeste e norte do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte.

Enquanto, nesta quarta-feira, 26, deve haver uma diminuição dos acumulados pluviométricos e a área de chuva no Estado em relação aos dias anteriores, ficando esta concentrada no centro-norte. Com isso, há menor chance de chuva para o sul do território cearense como no Cariri e nos suis da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Causa da chuva Segundo a Funceme, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é a principal causa da quadra chuvosa, se tratando de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. Esta interação provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus. Previsão do tempo para esta terça-feira, 25 A manhã desta terça-feira, 25, é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Jaguaribana, e com chuvas isoladas no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Já o período vespertino, tem potencial para parcialidade no tempo nublado em todas as macrorregiões com precipitação isolada no interior das regiões do Litoral do Pecém e do Litoral de Fortaleza, na Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Pode ter acúmulo chuvoso nas demais localidades. Já à noite, há indicativo de aparecerem poucas nuvens no território com baixa possibilidade de pluviosidade isolada no Litoral Norte e na Ibiapaba. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 26

A madrugada desta quarta-feira, 26, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns.