Justiça proíbe paredões de som no Carnaval de São Benedito

A Justiça acatou pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e proibiu o uso de paredões de som no Carnaval do Município de São Benedito, localizado na Serra da Ibiapaba, a 328 km de Fortaleza. No último dia 24 de fevereiro, o MPCE ajuizou ação solicitando também a suspensão das festividades na cidade.

Segundo a ação do Ministério Público, o Município estaria priorizando as festividades carnavalescas em detrimento de serviços essenciais à população. Entre os serviços prejudicados, a petição elencou o acompanhamento a crianças autistas.