Com Ivete, Marcelo Sangalo abre 1º dia de Carnaval em Salvador

Ivete Sangalo e Marcelo abre primeiro dia do Carnaval 2024 em Salvador

O primeiro dia do Carnaval 2024 teve início nesta quinta-feira, 8. Realizado em Salvador, a abertura oficial dos festejos contou com o show especial de Ivete Sangalo. No trio da “Mainha”, diversas celebridades marcaram presença e cantaram os maiores sucessos da artista baiana.

Entre os globais, Silvero Pereira, Samuel de Assis, Diogo Almeida e outros nomes famosos estiveram presentes. O destaque do primeiro dia de Carnaval em Salvador, no entanto, foi Marcelo Sangalo, filho mais velho de Ivete.

