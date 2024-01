Ivete Sangalo revela como vai tratar namorada do filho de 14 anos

Ivete Sangalo afirma que conversa muito com Marcelo Sangalo e até conta que sobre a a ausência do filho em um de seus shows, "Já tá na maldade"

Ivete Sangalo contou, em entrevista ao jornalista Leo Dias, como lida com a vida amorosa do seu primogênito, o músico Marcelo Sangalo Cady, de 14 anos. A cantora e apresentadora baiana disse que incentiva o filho a se abrir com os pais e garante que os dois são bem próximos. Ao programa "Fofocalizando", a artista comentou como planeja lidar com os romances do jovem.

"O meu filho é um menino muito parceiro e a gente conversa muito. Eu me lembro aos 14 anos de idade com desejos e vontades. E somos muito parecidos. Não quero ser a mãe que atrapalha ele e que traz esse fardo. Quero ele e as namoradas felizes. Ela [a nora] será muito amada por mim", afirmou Ivete.

Apesar de já ter viralizado um vídeo da artista perguntando quem era a mulher ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady, durante um show, a artista diz que não é ciumenta.