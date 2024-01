Carnaval 2024: com Ivete Sangalo, Aracati divulga programação

Prefeitura de Aracati divulga Ivete Sangalo e Xand Avião como as primeiras atrações confirmadas do Carnaval deste ano

A Prefeitura de Aracati divulgou nesta quinta, 11, as primeiras atrações confirmadas do Carnaval deste ano do município. A cantora Ivete Sangalo e Xand Avião são algumas das principais atrações desse ano.



Além dos nomes citados, o evento também conta com shows de Pedro Sampaio, Xand Avião, Felipe Amorim, Mari Fernandez, Henri Freitas, Matheus Fernandes , Zé Cantor, Mara Pavanelli e Luis Marcelo e Gabriel.



