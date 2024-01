Filho de Ivete, Marcelo Sangalo promete lançamento na música em breve

"Passo horas e horas no estúdio", contou o adolescente em entrevista ao "Alô Alô Bahia", que esteve no Festival de Verão

Provando mais uma vez que o talento faz parte do DNA da família, Marcelo Sangalo Cady, 14 anos, filho da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, revela que tem se dedicado cada vez mais à sua carreira como músico. Em conversa exclusiva com o "Alô Alô Bahia" no primeiro dia de Festival de Verão Salvador, o jovem, que é presença constante nos shows da mãe, contou que tem algumas produções musicais encaminhadas e promete novidades para este ano.



“Me identifico muito com o universo do trap e do funk. Passo horas e horas no estúdio estudando por conta própria, assistindo cursos online. Tive apoio de muitas pessoas também, da minha mãe, de amigos. Um deles é o DJ Glenner, lá de São Paulo, que me deu a maior força, me explicando como funcionam os programas.(…). Então, estou muito feliz, me aprimorando cada vez mais (…) Já tenho um monte de músicas feitas que, logo mais, vocês vão ver. Estou preparando também umas músicas com uns caras top, então, estou bem empolgado”, contou.