Juliette se apresenta com Ivete Sangalo em Salvador: ‘Um sonho’

A cantora Juliette revelou seus planos para o Carnaval de 2024. Com agenda cheia, a ex-participante do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) anunciou que foi convidada para participar do bloco de Ivete Sangalo em Salvador.

“Tô com insônia, acho que eu tô ansiosa para o Carnaval. Porque, como vocês viram aí, eu vou para Salvador, tem mais surpresa, eu vou cantar com Ivete, realizar uns sonhos no trio. Mas tem mais”, comentou a artista em publicação no Instagram na terça-feira, 6.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carnaval 2024: com Ivete Sangalo, Aracati divulga programação