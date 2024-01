Prefeito pula e dança ao anunciar Ivete Sangalo no Carnaval do Aracati; veja vídeo

Durante live que detalhou a programação do evento, Bismarck Maia se empolgou ao som da música "Macetando", novo hit da cantora baiana

O prefeito do Aracati, Bismarck Maia (Podemos), não segurou a empolgação ao anunciar que a cantora Ivete Sangalo será uma das atrações no Carnaval da cidade neste ano. Durante live que detalhou a programação do evento, o gestor pula e dança enquanto a música "Macetando", novo hit da baiana para os dias de folia, era tocada.

O evento também contará com shows de Xand Avião, Pedro Sampaio, Felipe Amorim, Mari Fernandez, Henri Freitas, Matheus Fernandes , Zé Cantor, Mara Pavanelli e Luis Marcelo e Gabriel.