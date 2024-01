Show de Ivete Sangalo no Rio de Janeiro será exibido na Globo

Celebrando 30 anos de carreira, Ivete Sangalo lança nesta quarta-feira, 20, o primeiro show da turnê comemorativa “Ivete 3.0”. Realizado no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a apresentação marca a estreia da turnê nacional que está prevista para passar por mais de 30 cidades.

No show desta quarta-feira, 20, cerca de 60 mil pessoas são esperadas na apresentação que, até o momento, terá participação especial de Ludmilla e do guitarrista Andreas Kisser.

Para aqueles que não vão poder participar do momento, o show no Rio de Janeiro será exibido nos canais da Rede Globo. Na TV aberta, “Ivete 3.0” será transmitido após a novela “Terra e Paixão”. Já no streaming, a Globoplay e o Multishow exibem o evento a partir das 22 horas.