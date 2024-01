Ivete Sangalo canta com filhas no 1º show da turnê comemorativa

Estreia da turnê "Ivete 3.0" aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro

Com participações especiais, como Ludmilla e o guitarrista Andreas Kisser, um dos momentos marcantes da apresentação foi a presença das gêmeas Marina e Helena, filhas de Ivete e Daniel Cady, que subiram ao palco para cantar junto com a mãe .

Ocorrido na quarta-feira, 20, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a apresentação marcou a abertura de uma série de shows que vai passar por várias cidades do País em 2024.

O primeiro show da turnê de 30 anos de carreira de Ivete Sangalo reuniu diversas gerações para celebrar o principal nome do axé no Brasil.

Na ocasião, as crianças cantaram “Se saia”, música do mais recente EP da artista. Aplaudidas por todo o estádio, as gêmeas de Ivete dançaram e cantaram com o público.



