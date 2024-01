Ivete Sangalo briga com fã durante show:‘Eu estou ligada em você’

A cantora Ivete Sangalo viralizou nas redes sociais, nesta sexta, 26, em um vídeo que aparece chamando a atenção de um rapaz que estava em seu trio empurrando as pessoas no Pré-Carnaval de Salvador. Enquanto cantava, a artista parou tudo o que estava fazendo para falar diretamente com o homem que, segundo ela, não estava se comportando bem .

Ivete então começou a cantar logo em seguida. "Desce uma dose de beijo", e a apresentação seguiu normalmente.

Nas redes sociais, seguidores não só falaram sobre a bronca como o fato da cantora já ter voltado com a apresentação logo em seguida.

“Eu amo como ela entra no tom da música depois do esporro como se nada tivesse acontecido”, “A mais mais. Ano passado ela soltou uma dessa na altura do camarote da Band pra uma criatura que tava furtando o povo”, “Imagina levar um apavoro da ivete no meio do bloco kkk”, foram alguns dos comentários.

Veja o momento em que Ivete Sangalo para o show e briga com folião: