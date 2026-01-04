Shows e turnês em Fortaleza em 2026: confira datas e locais

Shows e turnês em Fortaleza em 2026: confira datas e locaisEm 2026, a capital cearense recebe artistas internacionais e nacionais nos palcos dos principais locais para shows da Cidade; veja atrações confirmadas
Com o início de 2026, novas programações culturais acontecem em Fortaleza. Nos próximos meses, shows e turnês de alguns dos principais artistas da atualidade foram confirmados.
Por isso, O POVO separou uma lista com as atrações anunciadas até o momento. Do rock internacional, com Guns N’ Roses, ao clássico MPB, com Djavan, Fortaleza espera um ano de muita música.
Shows e turnês em Fortaleza: artistas internacionais confirmados em 2026
Macy Gray
Em comemoração aos 25 anos de carreira, a cantora Macy Gray fará apresentação em Fortaleza, com direito à Meet and Greet para conhecê-la para quem está no setor premium.
Dos ritmos do jazz e R&B, a estadunidense é popular pelas músicas com influência de Billie Holiday e Bette Davis, como ‘Still’ e ‘I Try’.
- Quando: 27/02 (sexta)
- Onde: Ideal Clube - avenida Monsenhor Tabosa, 1381 (Meireles)
- Horário: 21h30
- Ingressos: Ticketmaster
Guns N’ Roses
Com uma extensa lista de shows no mundo, a banda norte-americana de rock Guns N' Roses terá apresentação em Fortaleza.
Após 12 anos, a banda retorna à cidade com os hits ‘Sweet Child Of Mine’, ‘Paradise City’ e ‘November Rain’. Além da capital cearense, outras oito cidades brasileiras foram confirmadas.
- Quando: 18/04 (sábado)
- Onde: Arena Castelão - avenida Alberto Craveiro, 2901 (Castelão)
- Horário: 20h
- Ingressos: Bilheteria Digital (esgotados)
Double You
Sucesso do eurodance dos anos 90, Double You retorna à Fortaleza. Em novembro, o grupo canta ‘Please Don’t Go’ e ‘Run To Me’ pelo segundo ano consecutivo na cidade.
- Quando: 6 e 7 de novembro (sexta e sábado)
- Onde: Pub 5 Elementos - rua Ana Bilhar, 1180 (Meireles)
- Horário: 20h
- Ingressos: Outgo, para os dias 6 e 7, ou na bilheteria do local
Shows e turnês em Fortaleza: artistas nacionais mais aguardados em 2026
Anitta
Um dos primeiros shows do ano é de Anitta, com "Ensaios da Anitta". Entre janeiro e fevereiro, a cantora passa por Fortaleza e outras nove cidades na temporada pré-carnavalesca.
O tema do seu carnaval será “Cosmos”, abordando a astrologia e o mundo místico com figurinos inspirados nos elementos do zodíaco.
- Quando: 11/01 (domingo)
- Onde: Marina Park - avenida Pres. Castelo Branco, 400 (Mousa Brasil)
- Horário: 15h
- Ingressos: Ingresse
Marisa Monte
Iniciada em 2025, “Phonica”, turnê da cantora Marisa Monte, vem à Fortaleza. O show conta com 60 outros músicos, compondo uma orquestra para apresentar hits, como ‘Depois’ e ‘Velha Infância”.
- Quando: 07/03 (sábado)
- Onde: Marina Park - avenida Pres. Castelo Branco, 400 (Mousa Brasil)
- Horário: 19h30
- Ingressos: Tickets For Fun https://sales.ticketsforfun.com.br/#/event/phonica-marisa-monte-orquestra-fortaleza-2026
Alceu Valença
Em comemoração aos 80 anos de vida, Alceu Valença traz a turnê “80 Girassóis”. O show celebra a trajetória do cantor, com música, dança e um festival de luzes.
- Quando: 23/05 (sábado)
- Onde: Centro de Formação Olímpica (CFO) - avenida Alberto Craveiro, 2900 (Castelão)
- Horário: 18h
- Ingressos: Bilheteria Digital
Djavan
Djavan volta à Fortaleza com a turnê comemorativa de 50 anos de carreira, “Djavanear”. Na programação, os principais hits da sua carreira, como ‘Oceano’ e ‘Flor de Lis’, serão cantados.
- Quando: 30/05 (sábado)
- Onde: Centro de Formação Olímpica (CFO) - avenida Alberto Craveiro, 2900 (Castelão)
- Horário: 21h
- Ingressos: Ticketmaster
Outros shows e turnês em Fortaleza 2026
Glue Trip
- Quando: 15 de janeiro (quinta)
- Onde: Cenário | Casa de Música - rua Professor Dias da Rocha, 579 (Meireles)
- Horário: 20h
- Ingressos: Sympla (esgotados)
Cor dos Olhos
- Quando: 16 de janeiro (sexta)
- Onde: Hifive Discos e Bar - Vila Bachá, 5 (Meireles)
- Horário: 19h30
- Ingressos: Sympla
Chico Chico
- Quando: 18 de janeiro (domingo)
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza - rua Des. Lauro Nogueira, 1500 (Papicu)
- Horário: 20h
- Ingressos: Outgo https://uhuu.com/evento/ce/fortaleza/chico-chico-let-it-burn-deixa-arder-15444
Cidade Negra
- Quando: 23 de janeiro (sexta)
- Onde: Marina Park - avenida Pres. Castelo Branco, 400 (Mousa Brasil)
- Horário: 23h50
- Ingressos: Eventim
Céu
- Quando: 24 de janeiro (sábado)
- Onde: Estação das Artes - rua Doutor João Moreira, 540 (Centro)
- Horário: 20h30
- Entrada gratuita
Christian Chávez
- Quando: 27 de janeiro (terça)
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza - rua Des. Lauro Nogueira, 1500 (Papicu)
- Horário: 21h
- Ingressos: Uhuu
Yayá Vilas Boas
- Quando: 30 de janeiro (sábado)
- Onde: Via Sul Shopping - avenida Washington Soares, 4335 (Sapiranga)
- Horário: 20h
- Ingressos: Uhuu
Moreno Veloso e Igor de Carvalho
- Quando: 1º de fevereiro (domingo)
- Onde: Cineteatro São Luiz - rua Major Facundo, 500 (Centro)
- Horário: 18h
- Ingressos: Sympla e bilheteria do local
Paulo Ricardo
- Quando: 14 de março (sábado)
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza - rua Des. Lauro Nogueira, 1500 (Papicu)
- Horário: 21h
- Ingressos: Uhuu e bilheteria do local
Nando Cordel
- Quando: 20 de março (sexta)
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza - rua Des. Lauro Nogueira, 1500 (Papicu)
- Horário: 21h
- Ingressos: Uhuu e na bilheteria do local
Diogo Nogueira
- Quando: 9 de maio (sábado)
- Onde: Praça Verde do Dragão do Mar - rua Dragão do Mar, 81 (Praia de Iracema)
- Horário: 21h
- Ingressos: Ingresse
António Zambujo
- Quando: 13 de maio (quarta)
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza - rua Des. Lauro Nogueira, 1500 (Papicu)
- Horário: 21h
- Ingressos: Uhuu e na bilheteria do local
Mateus Aleluia
- Quando: 25 e 26 de julho (sábado e domingo)
- Onde: Caixa Cultural Fortaleza - avenida Pessoa Anta, 287 (Praia de Iracema)
- Horário: ainda não divulgado
- Ingressos: ainda não divulgado