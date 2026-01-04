Shows e turnês em Fortaleza em 2026: confira datas e locais

De rock a MPB, Fortaleza tem artistas confirmados em 2026 / Crédito: Reprodução/site gunsnroses.com

Com o início de 2026, novas programações culturais acontecem em Fortaleza. Nos próximos meses, shows e turnês de alguns dos principais artistas da atualidade foram confirmados. Por isso, O POVO separou uma lista com as atrações anunciadas até o momento. Do rock internacional, com Guns N’ Roses, ao clássico MPB, com Djavan, Fortaleza espera um ano de muita música.