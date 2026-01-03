Bossa Nova: Roberto Menescal faz show com convidados em Fortaleza

Bossa Nova: Roberto Menescal faz show com convidados em FortalezaRoberto Menescal, Patty Ascher e Danilo Caymmi fazem o show "Bossa Sempre Nova" em Fortaleza
Em março, o estilo musical brasileiro mais famoso mundialmente será o centro das atenções no Teatro RioMar Fortaleza. Um dos criadores da bossa nova, Roberto Menescal traz o show "Bossa Sempre Nova" junto dos convidados Patty Ascher e Danilo Caymmi.
"O Barquinho", "Você", "Rio", "Vagamente", "Andanças", "Casaco Marrom", "Chega de Saudade", "Desafinado" e "Água de Beber" são algumas das músicas presentes no repertório da turnê.
Menescal se apresenta ao lado do filho de Dorival Caymmi, Danilo Caymmi, e também é acompanhado pela cantora Patty Ascher, cuja projeção internacional já lhe rendeu indicação ao Grammy Latino.
Na proposta do show, os três músicos de diferentes gerações apresentam os clássicos da Bossa Nova em novas interpretações. A turnê também marca a despedida de Roberto Menescal dos palcos.
Bossa Sempre Nova com Roberto Menescal & Convidados
- Quando: sábado, 28 de março, às 20 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza - Piso L3 (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: R$ 90 e R$ 100 via Uhuu
