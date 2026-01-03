Bossa Nova: Roberto Menescal faz show com convidados em Fortaleza

Roberto Menescal, Patty Ascher e Danilo Caymmi fazem o show "Bossa Sempre Nova" em Fortaleza

Em março, o estilo musical brasileiro mais famoso mundialmente será o centro das atenções no Teatro RioMar Fortaleza. Um dos criadores da bossa nova, Roberto Menescal traz o show " Bossa Sempre Nova " junto dos convidados Patty Ascher e Danilo Caymmi.

"O Barquinho", "Você", "Rio", "Vagamente", "Andanças", "Casaco Marrom", "Chega de Saudade", "Desafinado" e "Água de Beber" são algumas das músicas presentes no repertório da turnê.

Menescal se apresenta ao lado do filho de Dorival Caymmi, Danilo Caymmi, e também é acompanhado pela cantora Patty Ascher, cuja projeção internacional já lhe rendeu indicação ao Grammy Latino.

Artista Danilo Caymmi é filho do mestre Dorival Caymmi Crédito: Natasha Durski / Divulgação

Na proposta do show, os três músicos de diferentes gerações apresentam os clássicos da Bossa Nova em novas interpretações. A turnê também marca a despedida de Roberto Menescal dos palcos.