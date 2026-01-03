'Adeus Nick': Bob Esponja marca despedida do canal no Brasil

Bob Esponja marca despedida da Nickelodeon no Brasil / Crédito: DIVULGAÇÃO/Bob Esponja: a Experiência

O primeiro dia de 2026 marcou o fim de uma era para a televisão por assinatura no Brasil. A Nickelodeon encerrou oficialmente suas transmissões no país na quinta-feira, 1º, deixando a grade da TV paga após quase três décadas no ar e encerrando a trajetória de um dos canais infantis mais populares entre gerações de brasileiros.

Com o fim da transmissão linear, a Nickelodeon deixa oficialmente a TV por assinatura no Brasil, embora seus conteúdos continuem acessíveis no ambiente digital. De acordo com informações divulgadas, a decisão está relacionada à queda de audiência, reflexo das mudanças no consumo de mídia e da migração do público para o streaming. Além da Nick, outros canais ligados à Skydance Media, como MTV, Nick Jr. e Comedy Central, também tiveram suas operações encerradas no país.



