'Adeus Nick': Bob Esponja marca despedida do canal no Brasil

'Adeus Nick': Bob Esponja marca despedida da Nickelodeon no BrasilCanal encerra transmissões após quase 30 anos e mantém séries disponíveis apenas nas plataformas de streaming
O primeiro dia de 2026 marcou o fim de uma era para a televisão por assinatura no Brasil.
A Nickelodeon encerrou oficialmente suas transmissões no país na quinta-feira, 1º, deixando a grade da TV paga após quase três décadas no ar e encerrando a trajetória de um dos canais infantis mais populares entre gerações de brasileiros.
A despedida aconteceu nas primeiras horas da manhã, logo após a abertura de Bob Esponja, um dos maiores símbolos da emissora.
No meio do episódio, a exibição foi interrompida por uma animação com o logotipo da Nick em transição de cores, seguida da mensagem informando o encerramento do canal e direcionando o público para o catálogo disponível nas plataformas de streaming Paramount+ e Pluto TV.
Com o fim da transmissão linear, a Nickelodeon deixa oficialmente a TV por assinatura no Brasil, embora seus conteúdos continuem acessíveis no ambiente digital.
De acordo com informações divulgadas, a decisão está relacionada à queda de audiência, reflexo das mudanças no consumo de mídia e da migração do público para o streaming.
Além da Nick, outros canais ligados à Skydance Media, como MTV, Nick Jr. e Comedy Central, também tiveram suas operações encerradas no país.
Nickelodeon no Brasil
Lançada no Brasil em 20 de dezembro de 1996, a Nickelodeon apresentou ao público uma lista extensa de produções que marcaram época.
Entre os desenhos animados, títulos como “Bob Esponja”, “Rugrats”, “Os Padrinhos Mágicos”, “Hey, Arnold!”, “Jimmy Neutron” e “Danny Phantom” ajudaram a consolidar a identidade do canal.
Já entre as séries voltadas ao público adolescente, sucessos como “iCarly”, “Drake & Josh”, “Kenan & Kel”, “Zoey 101”, “Brilhante Victoria” e “Manual de Sobrevivência Escolar do Ned” conquistaram altos índices de popularidade.
O encerramento da Nickelodeon ocorre menos de um ano após a saída do Disney Channel Brasil, em fevereiro de 2025, reforçando o movimento de retração da TV paga e o avanço das plataformas digitais.