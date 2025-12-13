Macy Gray traz turnê ao Brasil com parada em Fortaleza

Macy Gray anuncia shows no Brasil em 2026 com passagem por oito capitais / Crédito: Derrick Rodgers Photography

A cantora, compositora e produtora musical americana Macy Gray anunciou sua esperada turnê de verão pelo Brasil em 2026, passando por oito capitais brasileiras — incluindo Fortaleza — entre fevereiro e março.

A tour celebra a carreira de uma das vozes mais inconfundíveis da música soul e R&B da última geração e marca um retorno triunfante ao País após anos.



Datas da turnê no Brasil — Verão 2026 24/2 – São Paulo – Cine Joia

– São Paulo – Cine Joia 27/2 – Fortaleza – Clube Ideal Fortaleza

28/2 – Recife – Chevrolet Classic Hall

– Recife – Chevrolet Classic Hall 3/3 – Brasília – Ulysses Centro de Convenções

– Brasília – Ulysses Centro de Convenções 4/3 – Porto Alegre – CEPUC

– Porto Alegre – CEPUC 5/3 – Rio de Janeiro – Vivo Rio

– Rio de Janeiro – Vivo Rio 7/3 – Belo Horizonte – BeFly / Minas Centro

– Belo Horizonte – BeFly / Minas Centro 8/3 – Curitiba – Ópera de Arame Macy Gray - Trajetória e estilo

Macy Gray, nome artístico de Natalie Renée McIntyre, nasceu em 6 de setembro de 1967 em Canton, Ohio (EUA) e tornou-se uma das artistas mais singulares da música contemporânea graças à sua voz rouca e emotiva — frequentemente comparada à estética do jazz clássico e do soul.

Sua música passeia principalmente por R&B, soul e neo-soul, com influências de artistas como Billie Holiday.

Gray começou sua carreira na música depois de frequentar a University of Southern California (USC), onde estudou roteiro e começou a compor para amigos. Um momento decisivo veio quando ela gravou uma demo porque outra cantora não apareceu — e sua voz distinta chamou a atenção de produtores, iniciando sua carreira musical profissional. Sucesso internacional e legado

O grande salto de Gray foi em 1999, com o lançamento de seu álbum de estreia On How Life Is.

O segundo single do disco, “I Try” a fez receber o Grammy Award de Melhor Performance Vocal Pop Feminina em 2000.



Com duas décadas de carreira consagrada, a artista multifacetada e consolidada já colaborou com brilhantes nomes da música, como Bobby Brown, Ariana Grande e Galactic.

Além de sua música, Gray também construiu uma carreira no cinema e na televisão.

Ela estrelou o filme vencedor do Black Reel Award, "For Colored Girls", de Tyler Perry, e abrilhantou as telas do mundo todo com suas participações nas séries "Brotherly Love" e "Cardboard Boxer", além do sucesso da Netflix, "Fuller House". Macy Gray e seu público no Brasil

O público brasileiro sempre demonstrou grande entusiasmo com Macy Gray: ela já veio diversas vezes ao País em turnês anteriores, sendo recebida calorosamente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

