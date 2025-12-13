Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macy Gray traz turnê ao Brasil com parada em Fortaleza

Macy Gray traz ao Brasil sua turnê de verão 2026 com parada em Fortaleza

Com clássicos do soul e R&B, cantora americana passa por oito capitais brasileiras entre fevereiro e março de 2026, incluindo Fortaleza
A cantora, compositora e produtora musical americana Macy Gray anunciou sua esperada turnê de verão pelo Brasil em 2026, passando por oito capitais brasileiras — incluindo Fortaleza — entre fevereiro e março.

A tour celebra a carreira de uma das vozes mais inconfundíveis da música soul e R&B da última geração e marca um retorno triunfante ao País após anos.

Datas da turnê no Brasil — Verão 2026

  • 24/2 – São Paulo – Cine Joia
  • 27/2 – Fortaleza – Clube Ideal Fortaleza
  • 28/2 – Recife – Chevrolet Classic Hall
  • 3/3 – Brasília – Ulysses Centro de Convenções
  • 4/3 – Porto Alegre – CEPUC
  • 5/3 – Rio de Janeiro – Vivo Rio
  • 7/3 – Belo Horizonte – BeFly / Minas Centro
  • 8/3 – Curitiba – Ópera de Arame

 Macy Gray - Trajetória e estilo

Macy Gray, nome artístico de Natalie Renée McIntyre, nasceu em 6 de setembro de 1967 em Canton, Ohio (EUA) e tornou-se uma das artistas mais singulares da música contemporânea graças à sua voz rouca e emotiva — frequentemente comparada à estética do jazz clássico e do soul.

Sua música passeia principalmente por R&B, soul e neo-soul, com influências de artistas como Billie Holiday.

Gray começou sua carreira na música depois de frequentar a University of Southern California (USC), onde estudou roteiro e começou a compor para amigos. Um momento decisivo veio quando ela gravou uma demo porque outra cantora não apareceu — e sua voz distinta chamou a atenção de produtores, iniciando sua carreira musical profissional.

Sucesso internacional e legado

O grande salto de Gray foi em 1999, com o lançamento de seu álbum de estreia On How Life Is.
O segundo single do disco, “I Try” a fez receber o Grammy Award de Melhor Performance Vocal Pop Feminina em 2000.

Com duas décadas de carreira consagrada, a artista multifacetada e consolidada já colaborou com brilhantes nomes da música, como Bobby Brown, Ariana Grande e Galactic.

Além de sua música, Gray também construiu uma carreira no cinema e na televisão.
Ela estrelou o filme vencedor do Black Reel Award, "For Colored Girls", de Tyler Perry, e abrilhantou as telas do mundo todo com suas participações nas séries "Brotherly Love" e "Cardboard Boxer", além do sucesso da Netflix, "Fuller House".

Macy Gray e seu público no Brasil

O público brasileiro sempre demonstrou grande entusiasmo com Macy Gray: ela já veio diversas vezes ao País em turnês anteriores, sendo recebida calorosamente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Para muitos fãs, a expectativa da turnê 2026 é não só reviver os hits icônicos, mas também ver Gray em um momento maduro de sua carreira — equilibrando repertório clássico, presença de palco e conexão emocional com a plateia.

A turnê de verão 2026 de Macy Gray promete ser um dos maiores eventos musicais do primeiro semestre do ano, reunindo nostalgia, talento vocal e um repertório que influenciou a soul music nas últimas três décadas. Com passagens por oito capitais brasileiras, a cantora reafirma sua relação com o Brasil e o carinho de seus fãs por aqui.

 

