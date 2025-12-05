Guns N' Roses: 26 mil pessoas de fora do Ceará compraram ingresso

Show do Guns N' Roses em Fortaleza teve mais de 26 mil ingressos comprados por pessoas que não residem no Ceará, segundo governador / Crédito: Reprodução/site gunsnroses.com

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou na manhã desta sexta-feira, 5, que mais de 26 mil ingressos para o show do Guns N’ Roses em Fortaleza foram comprados por pessoas que não residem no Ceará. A apresentação ocorre na Arena Castelão em abril de 2026. Declaração foi dada em visita institucional ao O POVO. A fala sobre a quantidade de entradas vendidas para o show ocorreu após ser questionado sobre a atuação para trazer eventos ao Ceará como a Copa América de Futebol Feminino 2026, já que o Brasil pode ser a sede do torneio.

Leia também | Réveillon 2026: veja atrações por dia nos polos de Fortaleza O Ceará já é uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Segundo Elmano, é "preciso olhar as oportunidades e buscar favorecer o Estado". "Tudo o que pudermos fazer para trazer incentivos temos que fazer, porque, para além da questão esportiva, somos um estado turístico", disse. "Temos que sempre olhar que todo evento que podemos inserir em Fortaleza divulga a Cidade e o Estado para o mundo. Para o show do Guns N' Roses no Castelão, a informação que recebi é que foram vendidos 52 mil ingressos, e 26 mil são de pessoas que não residem no Ceará. Então, são 26 mil turistas que estarão no Ceará para assistir a um show", revelou.



Elmano de Freitas em entrevista para O POVO NEWS Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Guns N' Roses em Fortaleza: ingressos esgotados em poucos dias O anúncio do show do Guns N' Roses em Fortaleza mobilizou legião de fãs residentes não só na capital cearense, mas em outros estados. As vendas para o público geral foram iniciadas na terça-feira, 2. Em 30 minutos, 25 mil ingressos foram vendidos, segundo a produtora do evento.