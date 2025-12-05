Guns N' Roses: 26 mil pessoas de fora do Ceará compraram ingresso

Guns N' Roses em Fortaleza: 26 mil pessoas de fora do Ceará compraram ingressos, diz ElmanoGovernador do Ceará, Elmano de Freitas afirmou que mais de 26 mil ingressos para show do Guns N' Roses em Fortaleza foram comprados por pessoas que não residem no Estado
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou na manhã desta sexta-feira, 5, que mais de 26 mil ingressos para o show do Guns N’ Roses em Fortaleza foram comprados por pessoas que não residem no Ceará. A apresentação ocorre na Arena Castelão em abril de 2026.
Declaração foi dada em visita institucional ao O POVO. A fala sobre a quantidade de entradas vendidas para o show ocorreu após ser questionado sobre a atuação para trazer eventos ao Ceará como a Copa América de Futebol Feminino 2026, já que o Brasil pode ser a sede do torneio.
O Ceará já é uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Segundo Elmano, é “preciso olhar as oportunidades e buscar favorecer o Estado”. “Tudo o que pudermos fazer para trazer incentivos temos que fazer, porque, para além da questão esportiva, somos um estado turístico”, disse.
“Temos que sempre olhar que todo evento que podemos inserir em Fortaleza divulga a Cidade e o Estado para o mundo. Para o show do Guns N’ Roses no Castelão, a informação que recebi é que foram vendidos 52 mil ingressos, e 26 mil são de pessoas que não residem no Ceará. Então, são 26 mil turistas que estarão no Ceará para assistir a um show”, revelou.
Guns N' Roses em Fortaleza: ingressos esgotados em poucos dias
O anúncio do show do Guns N' Roses em Fortaleza mobilizou legião de fãs residentes não só na capital cearense, mas em outros estados. As vendas para o público geral foram iniciadas na terça-feira, 2. Em 30 minutos, 25 mil ingressos foram vendidos, segundo a produtora do evento.
As entradas para a apresentação da banda de rock norte-americana estão esgotadas. O Guns N' Roses anunciou turnê no Brasil em 2026 com passagens por nove cidades, sendo Fortaleza uma delas.
A última passagem do grupo pela capital cearense ocorreu em 2014, em apresentação feita no Centro de Eventos. Na ocasião, 20 mil pessoas acompanharam o show que encerrou a turnê sul-americana da banda na época.
Guns N' Roses em Fortaleza
- Quando: 18 de abril de 2026
- Onde: Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
- Ingressos esgotados
Guns N' Roses no Brasil em 2026: veja datas
- 1º de abril: Porto Alegre (RS) - Estádio Beira-Rio
- 4 de abril: São Paulo (SP) - Allianz Parque
- 7 de abril: São José do Rio Preto (SP) - Alberto Bertelli Lucatto
- 10 de abril: Rio de Janeiro (RJ) - Engenhão
- 12 de abril: Vitória (ES) - Estádio Estadual Kleber José de Andrade
- 15 de abril: Salvador (BA) - Arena Fonte Nova
- 18 de abril: Fortaleza (CE) - Arena Castelão
- 21 de abril: São Luís (MA) - Castelão
- 25 de abril: Belém (PA) - Mangueirão