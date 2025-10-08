Alceu Valença traz a turnê '80 Girassóis' para Fortaleza em 2026

Celebrando 80 anos de vida, Alceu Valença realiza a turnê '80 Girassóis' em 2026; Fortaleza já tem data para o show

Em 1° de julho de 2026, Alceu Valença completa 80 anos de vida. Para comemorar o marco, ele realiza a turnê " 80 Girassóis ", que já tem data marcada para vir a Fortaleza. O show na capital cearense ocorre no dia 23 de maio, um sábado, no Centro de Formação Olímpica (CFO), anexo à Arena Castelão.

O repertório do espetáculo contempla todas as fases do artista pernambucano, que teve sua carreira iniciada nos anos 1970. Isso inclui sucessos como “Anunciação”, “Tropicana”, “Belle de Jour" e "Girassol", que dá nome à turnê.

Alceu também traz para o show parte da experiência do seu bloco carnavalesco, o "Bicho Maluco Beleza", realizado em São Paulo e em Recife. Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas) são os músicos que acompanham o cantor na turnê.

Os shows começam em março de 2026 e já tem datas confirmadas em oito cidades. Além de Fortaleza, entram no itinerário Rio de Janeiro, onde ocorre o primeiro show da turnê, São Paulo, Salvador, Recife e outras capitais. A pré-venda dos ingressos está disponível apenas para clientes do Banco do Brasil.