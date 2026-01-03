Banda Cor dos Olhos lança vinil com show em Fortaleza

Composta pelos ex-integrantes da banda Selvagens à Procura de Lei, Cor dos Olhos faz primeiro show do ano em Fortaleza neste mês, lançando o disco de estreia do grupo

Após participação nos festivais Zepelim e Elos, a banda cearense Cor dos Olhos faz o primeiro show de 2026 em Fortaleza. O evento ocorre em duas sessões na sexta-feira, 16, na Hifive Discos e Bar.

Embora o álbum "Cor dos Olhos" tenha sido publicado em julho de 2025, após dois EPs, a ocasião marca o lançamento do primeiro vinil do grupo.

Formado por Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins, ex-integrantes da banda Selvagens à Procura de Lei, o grupo faz o primeiro show às 19h30min, com ingressos já esgotados, e o segundo às 21 horas, com ingressos ainda disponíveis.

Álbum da banda Cor dos Olhos

O álbum da banda de indie rock tem 11 faixas. É possível comprar somente o ingresso ou o combo ingresso + vinil pelo Sympla. Além do show, estarão à venda o disco e a camiseta da banda no local.

Em 2025, ano de estreia, o trio levou a turnê "Cor dos Olhos" por São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste. Este ano, a agenda também já reserva data para Natal, onde a banda se apresenta no dia 23 de janeiro.