Banda Cor dos Olhos lança vinil com show em Fortaleza

Composta pelos ex-integrantes da banda Selvagens à Procura de Lei, Cor dos Olhos faz primeiro show do ano em Fortaleza neste mês, lançando o disco de estreia do grupo
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Após participação nos festivais Zepelim e Elos, a banda cearense Cor dos Olhos faz o primeiro show de 2026 em Fortaleza. O evento ocorre em duas sessões na sexta-feira, 16, na Hifive Discos e Bar.

Embora o álbum "Cor dos Olhos" tenha sido publicado em julho de 2025, após dois EPs, a ocasião marca o lançamento do primeiro vinil do grupo. 

Formado por Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins, ex-integrantes da banda Selvagens à Procura de Lei, o grupo faz o primeiro show às 19h30min, com ingressos já esgotados, e o segundo às 21 horas, com ingressos ainda disponíveis. 

Álbum da banda Cor dos Olhos

O álbum da banda de indie rock tem 11 faixas. É possível comprar somente o ingresso ou o combo ingresso + vinil pelo Sympla. Além do show, estarão à venda o disco e a camiseta da banda no local.

Em 2025, ano de estreia, o trio levou a turnê "Cor dos Olhos" por São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste. Este ano, a agenda também já reserva data para Natal, onde a banda se apresenta no dia 23 de janeiro.

Cor dos Olhos em Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 16, às 21 horas
  • Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)
  • Quanto: entre R$ 45 e R$ 180
  • Mais informações: no Instagram @cordosolhos

