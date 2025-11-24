Guns N' Roses retorna a Fortaleza para show em 2026

Guns N' Roses retorna a Fortaleza para show em 2026Banda de rock americana Guns N' Roses faz longa turnê no Brasil em 2026 e tem passagem garantida por Fortaleza
A banda de rock norte-americana Guns N' Roses anunciou turnê no Brasil em 2026 com passagens por nove cidades. Fortaleza está entre elas. A capital cearense volta a receber show do grupo após 12 anos.
O show será realizado na Arena Castelão em 18 de abril de 2026. Informações sobre vendas de ingressos e valores ainda serão divulgadas. O anúncio foi feito no site oficial da banda.
Relembre | Guns N’ Roses encerra turnê com três horas de show em Fortaleza
A última passagem do Guns N' Roses por Fortaleza ocorreu em 2014, em apresentação feita no Centro de Eventos. Na ocasião, 20 mil pessoas acompanharam o show que encerrou a turnê sul-americana da banda.
Guns N' Roses em Fortaleza: turnê passa por nove cidades brasileiras
Além de Fortaleza, oito cidades brasileiras receberão shows do Guns N' Roses em 2026. Para a banda, a estrada no País começa em 1º de abril, com apresentação em Porto Alegre (RS), no Estádio Beira-Rio. Três dias depois, segue para São Paulo, onde integra a programação do festival Monsters of Rock, no Allianz Parque.
Leia também | Paulo Ricardo traz a Fortaleza show de 40 anos da carreira
O grupo responsável por sucessos como "Sweet Child O' Mine" e "November Rain" também faz shows em São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Salvador (BA), São Luís (MA) e Belém (PA). Fortaleza é a antepenúltima cidade da turnê no Brasil.
O Guns N' Roses fez sua última turnê no País recentemente, em outubro. Fãs de São Paulo, Cuiabá, Brasília, Florianópolis e Curitiba puderam assistir aos concertos do grupo. A banda atualmente é formada por Axl Rose, Slash, Duff McKagan e Isaac Carpenter.
Guns N' Roses em Fortaleza
- Quando: 18 de abril de 2026
- Onde: Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
- Informações sobre ingressos e horário ainda serão divulgadas
Guns N' Roses no Brasil em 2026: veja datas
- 1º de abril: Porto Alegre (RS) - Estádio Beira-Rio
- 4 de abril: São Paulo (SP) - Allianz Parque
- 7 de abril: São José do Rio Preto (SP) - Alberto Bertelli Lucatto
- 10 de abril: Rio de Janeiro (RJ) - Engenhão
- 12 de abril: Vitória (ES) - Estádio Estadual Kleber José de Andrade
- 15 de abril: Salvador (BA) - Arena Fonte Nova
- 18 de abril: Fortaleza (CE) - Arena Castelão
- 21 de abril: São Luís (MA) - Castelão
- 25 de abril: Belém (PA) - Mangueirão