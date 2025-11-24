Guns N' Roses retorna a Fortaleza para show em 2026

Banda norte-americana de rock Guns N' Roses anunciou show em Fortaleza em abril de 2026 / Crédito: Reprodução/Instagram @gunsnroses

A banda de rock norte-americana Guns N' Roses anunciou turnê no Brasil em 2026 com passagens por nove cidades. Fortaleza está entre elas. A capital cearense volta a receber show do grupo após 12 anos. O show será realizado na Arena Castelão em 18 de abril de 2026. Informações sobre vendas de ingressos e valores ainda serão divulgadas. O anúncio foi feito no site oficial da banda.

Relembre | Guns N’ Roses encerra turnê com três horas de show em Fortaleza A última passagem do Guns N' Roses por Fortaleza ocorreu em 2014, em apresentação feita no Centro de Eventos. Na ocasião, 20 mil pessoas acompanharam o show que encerrou a turnê sul-americana da banda. Guns N' Roses em Fortaleza: turnê passa por nove cidades brasileiras Além de Fortaleza, oito cidades brasileiras receberão shows do Guns N' Roses em 2026. Para a banda, a estrada no País começa em 1º de abril, com apresentação em Porto Alegre (RS), no Estádio Beira-Rio. Três dias depois, segue para São Paulo, onde integra a programação do festival Monsters of Rock, no Allianz Parque. Leia também | Paulo Ricardo traz a Fortaleza show de 40 anos da carreira