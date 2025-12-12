Marisa Monte faz show com orquestra em Fortaleza em 2026

Marisa Monte faz show com orquestra em Fortaleza em 2026A cantora Marisa Monte traz a Fortaleza turnê "Phonica", na qual se apresenta com orquestra, no primeiro semestre de 2026
A cantora Marisa Monte retorna a Fortaleza para show em 7 de março de 2026. Ela apresenta show da turnê "Phonica" no Marina Park. A pré-venda de ingressos começa na segunda-feira, 15, às 12 horas.
A informação do show de Marisa Monte em Fortaleza foi antecipada com exclusividade na terça-feira, 9, pelo âncora da Rádio O POVO/CBN e colunista do O POVO, Jocélio Leal. Na turnê "Phonica", Marisa Monte canta ao lado de 60 músicos, com orquestra que apresenta diferentes arranjos para suas músicas.
A turnê, que já foi vista por mais de 120 mil pessoas desde sua estreia em 2024, tem repertório que celebra a carreira de Marisa Monte. Sucessos como "Amor I Love You", "Beija Eu", "Velha Infância" e "Não Vá Embora" estão no repertório.
Última passagem de Marisa Monte pela capital cearense ocorreu em 30 de dezembro de 2023, durante festa de Réveillon na Cidade. Até a publicação desta matéria, não haviam sido informados os valores dos ingressos para o show da cantora no Marina Park.
Marisa Monte em Fortaleza
- Quando: 7 de março de 2026
- Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: valores ainda serão divulgados
- Vendas: pré-venda a partir de segunda-feira, 15, às 12 horas; venda para público geral na quarta-feira, 17, às 12 horas; no site Tickets For Fun e na loja Elabore do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente