Marisa Monte faz show com orquestra em Fortaleza em 2026

A cantora Marisa Monte traz a Fortaleza turnê "Phonica", na qual se apresenta com orquestra, no primeiro semestre de 2026

A cantora Marisa Monte retorna a Fortaleza para show em 7 de março de 2026. Ela apresenta show da turnê "Phonica" no Marina Park. A pré-venda de ingressos começa na segunda-feira, 15, às 12 horas.

A informação do show de Marisa Monte em Fortaleza foi antecipada com exclusividade na terça-feira, 9, pelo âncora da Rádio O POVO/CBN e colunista do O POVO, Jocélio Leal. Na turnê "Phonica", Marisa Monte canta ao lado de 60 músicos, com orquestra que apresenta diferentes arranjos para suas músicas.