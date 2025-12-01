Djavan celebra 50 anos de carreira com show em Fortaleza

Djavan retorna a Fortaleza com turnê em comemoração aos 50 anos de carreira / Crédito: AURÉLIO ALVES

O cantor Djavan celebra cinco décadas de carreira na turnê comemorativa "Djavanear 50 anos - Só sucessos", com data em Fortaleza. O show na capital cearense acontece no dia 30 de maio de 2026, no Centro de Formação Olímpica (CFO). A agenda percorrerá cerca de doze cidades brasileiras, com repertório formado pelos principais sucessos da discografia do cantor alagoano.