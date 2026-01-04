Roberto Carlos é diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez

Roberto Carlos, diagnosticado com covid 19, é impedido de se despedir de amigoCom o diagnóstico, o cantor não pôde comparecer ao velório de seu amigo há mais de 60 anos e diretor de suas apresentações, Genival Barros
Aos 84 anos, o cantor Roberto Carlos é diagnosticado com covid 19. Apesar do teste positivo, não apresenta sintomas e está na sua casa, na Urca, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, informou sua assessoria.
É a segunda vez que testa positivo para a doença. Em 2022, apresentou sintomas leves, mas precisou adiar um show no Rio de Janeiro.
Por causa do diagnóstico, o artista não pôde se despedir do amigo e diretor de produções de seus shows desde 1965, Genival Barros.
Despedida de Roberto Carlos e do amigo Genival Barros
Em seu Instagram, o “Rei” faz uma homenagem ao falecido. “Genival meu amigo, meu irmão, um ser humano da maior qualidade, querido por todos da nossa equipe e por todos que tiveram alegria de conhecê-lo”, escreve.
Por motivos ainda não divulgados pela família, o paraibano, natural de Campina Grande, faleceu aos 85 anos. O velório aconteceu no sábado, 3, em cemitério particular da cidade de São Paulo.
Genival era responsável pela coordenação da equipe por trás de todas as apresentações de Roberto Carlos, como som, iluminação, vídeo, palco e camarim.