Roberto Carlos é diagnosticado com covid-19 pela segunda vez. Desta vez, não apresenta sintomas / Crédito: Aurélio Alves

Aos 84 anos, o cantor Roberto Carlos é diagnosticado com covid 19. Apesar do teste positivo, não apresenta sintomas e está na sua casa, na Urca, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, informou sua assessoria. É a segunda vez que testa positivo para a doença. Em 2022, apresentou sintomas leves, mas precisou adiar um show no Rio de Janeiro.