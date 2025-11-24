Novelas brasileiras que ganharam o Emmy Internacional

Caminho das Índias foi a novela pioneira no Emmy Internacional, em 2009; ao lado direito, Mania de Você concorre ao prêmio de 2025 / Crédito: Reprodução / Globo / Rafael França / Manoella Mello

O Brasil é destaque no Emmy Internacional desde 2008, quando a categoria de telenovelas foi criada. O evento reconhece produções de língua inglesa para a TV americana e produções para TV de fora dos Estados Unidos, país onde acontece o Emmy Awards. Dentre os prêmios que o País conquistou, o Grupo Globo monopoliza categorias, conquistando melhor série, comédia, programa dramático, atriz e diretor em diversos anos. As novelas se destacam com 18 indicações e oito prêmios, além da edição de 2025.

Em 2014, Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo e seu presidente executivo, ganhou o prêmio de Personalidade Mundial da Televisão. Veja abaixo todas as novelas da TV Globo vencedoras do Emmy Internacional: Novelas brasileiras vencem o Emmy Internacional Caminho das Índias (2009) Ambientada na Índia e no Brasil, a novela Caminho das Índias conta a história da paixão proibida de Maya Meetha (Juliana Paes) e Bahuan (Márcio Garcia), dois indianos de origem muito diferentes. Maya pertence a uma família tradicional da casta de comerciantes e está de casamento arranjado com Raj Ananda (Rodrigo Lombardi).

Enquanto os pais organizam o matrimônio, a jovem acaba se apaixonando por Bahuan. Raj, por sua vez, e Raj, se interessa por Duda (Thânia Khallil) em suas frequentes viagens para o Rio de Janeiro. Apesar de Bahuan estar prestes a se formar nos Estados Unidos e trabalhar em uma grande empresa, na Índia ele é um dálit, considerado inferior por ocupar a base da hierarquia de castas. Com os impasses e medo da reação da família, os jovens ficam receosos com o romance. Durante a transmissão do último capítulo, os noveleiros de plantão pararam tudo para descobrir com quem Maya iria ficar.

Na noite de encerramento, a novela registrou 55 pontos de média na Grande São Paulo, ou seja, 81% de participação no total de televisores ligados no horário. Leia mais Conheça os maiores ganhadores da história do Emmy Internacional Sobre o assunto Conheça os maiores ganhadores da história do Emmy Internacional O Astro (2012) O Astro foi a primeira novela das onze da história da TV Globo. Ela foi ao ar em 2011 e, no ano seguinte, ganhou um Emmy Internacional.