Emmy: as novelas brasileiras na história da premiaçãoRelembre as novelas brasileiras que ganharam o Emmy Internacional e saiba quais produções concorrem em 2025. Prêmio é nesta segunda-feira, 24
O Brasil é destaque no Emmy Internacional desde 2008, quando a categoria de telenovelas foi criada. O evento reconhece produções de língua inglesa para a TV americana e produções para TV de fora dos Estados Unidos, país onde acontece o Emmy Awards.
Dentre os prêmios que o País conquistou, o Grupo Globo monopoliza categorias, conquistando melhor série, comédia, programa dramático, atriz e diretor em diversos anos. As novelas se destacam com 18 indicações e oito prêmios, além da edição de 2025.
Em 2014, Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo e seu presidente executivo, ganhou o prêmio de Personalidade Mundial da Televisão.
Veja abaixo todas as novelas da TV Globo vencedoras do Emmy Internacional:
Novelas brasileiras vencem o Emmy Internacional
Caminho das Índias (2009)
Ambientada na Índia e no Brasil, a novela Caminho das Índias conta a história da paixão proibida de Maya Meetha (Juliana Paes) e Bahuan (Márcio Garcia), dois indianos de origem muito diferentes.
Maya pertence a uma família tradicional da casta de comerciantes e está de casamento arranjado com Raj Ananda (Rodrigo Lombardi).
Enquanto os pais organizam o matrimônio, a jovem acaba se apaixonando por Bahuan. Raj, por sua vez, e Raj, se interessa por Duda (Thânia Khallil) em suas frequentes viagens para o Rio de Janeiro.
Apesar de Bahuan estar prestes a se formar nos Estados Unidos e trabalhar em uma grande empresa, na Índia ele é um dálit, considerado inferior por ocupar a base da hierarquia de castas.
Com os impasses e medo da reação da família, os jovens ficam receosos com o romance. Durante a transmissão do último capítulo, os noveleiros de plantão pararam tudo para descobrir com quem Maya iria ficar.
Na noite de encerramento, a novela registrou 55 pontos de média na Grande São Paulo, ou seja, 81% de participação no total de televisores ligados no horário.
O Astro (2012)
O Astro foi a primeira novela das onze da história da TV Globo. Ela foi ao ar em 2011 e, no ano seguinte, ganhou um Emmy Internacional.
Remake do clássico de Janete Clair, de 1977, a trama conta a vida de Herculano Quintanilha (Rodrigo Lombardi) e seu parceiro Neco (Humberto Martins). Os dois aplicaram um golpe em uma paróquia de uma pequena cidade do interior e foram descobertos.
Enquanto Neco foge com o dinheiro, Herculano vai preso. Após cumprir pena, Quintanilha passa a viver no Rio de Janeiro e se apresenta como vidente e mestre do ilusionismo em uma casa de shows.
Em uma de suas apresentações, Herculano conhece Amanda Mello Assunção (Carolina Ferraz), uma jovem rica amiga da poderosa família Hayalla, comandada por Salomão (Daniel Filho).
O grande mistério da novela é quem matou Salomão Hayalla.
Lado a Lado (2013)
Ocupando o horário das 18h de Amor Eterno Amor, a novela Lado a Lado conta a história de duas mulheres do Rio de Janeiro no início do século XX: Laura (Marjorie Estiano) e Isabel (Camila Pitanga).
As duas se conheceram na igreja no dia de seus casamentos. Isabel foi largada no altar pelo barbeiro Zé Maria (Lázaro Ramos), ocasionando o atraso da cerimônia de Laura com Edgar (Thiago Fragoso). Laura, por sua vez, leu os votos sem muita certeza.
No desenrolar da novela, Isabel descobre que não foi abandonada no altar, mas que também despertou os olhares do irmão de Laura, Albertinho (Rafael Cardoso).
Joia Rara (2014)
Franz Hauser (Bruno Gagliasso) e Amélia Fonseca (Bianca Bin) vivem uma paixão proibida em que a distância econômica e diferentes visões de mundo são empecilhos.
Ele, um rapaz rico, filho de Ernest Hauser (José de Abreu), um joalheiro suíço severo que cria seus filhos sem que possam expressar sentimentos. Já Amélia não tem tantos privilégios. Nordestina, filha de migrantes, a moça vive em um cortiço e trabalha com o irmão na fundição do pai de Franz.
Dessa união improvável nasce Pérola (Mel Maia), a reencarnação do budista Rinpoche (Nelson Xavier), um líder espiritual que salvou Franz da morte após uma avalanche no Himalaia.
O irmão de Amélia, líder operário, trava uma luta por melhores condições de trabalho na fundição do clã Hauser. Assim, as famílias brigam entre si, em meio à pequena Pérola que apazígua a situação.
Império (2015)
Império foi uma novela separada em duas partes, uma que se passa no final dos anos 1980 e a contemporânea. O protagonista José Alfredo é interpretado por Chay Suede, quando novo, e Alexandre Nero, quando adulto.
Alfredo, chamado de comendador, é um milionário divorciado que administra uma joalheria própria. Sua ex-esposa Maria Marta (Lília Carol) não aceita a separação e tenta a todo custo garantir uma participação ativa nos negócios do Comendador.
Paralelo à história do ex-casal e seus três filhos, Alfredo mantém uma relação extraconjugal com Maria Ísis, interpretada por Marina Ruy Barbosa quando a atriz tinha apenas 18 anos.
A novela Império emplacou vários sucessos durante e após sua exibição. A novela marcou o início da carreira de Chay Suede na Rede Globo, além de ter marcado 2015 com sua trilha sonora.
Entre as músicas marcantes, a abertura com Lucy In The Sky With Diamonds, interpretada por Dan Torres, e Aonde quer que eu vá, do Paralamas do Sucesso, guiando a história do romance proibido de José Alfredo e Eliane.
Verdades Secretas (2016)
A obra de Walcyr Carrasco segue a vida de Arlete (Camila Queiroz), uma jovem do interior de São Paulo, que sonha em ser modelo.
Ao se mudar para a capital, conhece Visky, um gerenciador de carreiras que a convida para um teste na agência de Fanny Richard (Marieta Severo).
Como modelo, Arlete adota o nome artístico “Angel”. O que começou como a realização de um sonho, se mostra nem tão alegre assim. O preço para entrar na agência era ser uma prostituta de luxo comandada por Fanny.
Durante as aventuras de sua vida dupla, Angel se interessa por Alex (Rodrigo Lombardi), um empresário rico.
Malhação: Viva a Diferença (2018)
A série Malhação iniciou em 1995 e sua 25ª temporada, “Viva a Diferença”, foi reconhecida pelo Emmy Internacional.
A história do grupo “As Five” começou durante uma pane no metrô, enquanto cinco garotas dividiam o mesmo vagão. Elas eram:
- Lica (Manoela Aliperti), rica e de estilo alternativo,
- Ellen (Heslaine Vieira), uma hacker da periferia,
- Tina (Ana Hikari), uma rebelde artista sansei,
- Benê (Daphne Bozaski), uma menina tímida que quer muito ter amigos, e
- Keyla (Gabi Medvedovski), uma mãe adolescente
As meninas se conhecem e criam um vínculo quando Keyla começa a entrar em trabalho de parto no meio do transporte público e todas ajudam.
A partir daí, a trama acompanha a nova amizade entre as garotas e os atravessamentos distintos que cada uma convive.
Órfãos da Terra (2020)
O Emmy mais recente que o Brasil ganhou na categoria de telenovela foi em 2020 com “Órfãos da Terra”. A novela também foi reconhecida no Rose D'Or Awards e venceu o Grand Prize no Seoul Drama Awards.
A obra de Thelma Guedes e Duca Rachid tem cenário inicial na guerra civil da Síria, quando Missade (Ana Cecília Costa) e os filhos Laila (Julia Dalavia) e o pequeno Khaled (Rodrigo Vidal) atravessam a fronteira a pé em direção ao Líbano em busca de refúgio.
Laila é pedida em casamento por um sheik árabe, Aziz Abdallah (Herson Capri), em troca de ajudar seu irmão, Khaled, que foi gravemente ferido. Entretanto, a jovem se interessou por Jamil Zariff (Renato Góes), que foi resgatado em um orfanato ainda criança e mora na mansão Abdallah.
Brasil no Emmy Internacional 2025
Os indicados ao Emmy Internacional 2025 serão celebrados em uma gala em Nova York nesta segunda-feira, 24, quando a Academia revelará os vencedores de 16 categorias.
Dentre elas, o Brasil aparece bem representado com oito indicações. Na categoria de Melhor Telenovela, “Mania de Você” compete com “Deha” (Turquia), “Regreso a Las Sabinas” (Espanha) e “Valle Salvaje” (Espanha).
A seguir, confira todas as indicações brasileiras:
- A novela “Mania de Você”
- O programa “Herchcovitch; Exposto”
- O documentário “O Prazer é Meu”
- As produções infantis “Lupi & Baduki” e “Bora, O Pódio é Nosso”
- A reportagem do Fantástico “El Salvador: o lado sombrio da segurança”
- O Repórter Record Investigação com “Desaparecidos Forçados”