Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso renovam votos em cerimônia de luxo

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso renovam votos em cerimônia de luxo

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O casal de artistas Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso promoveu uma festa de luxo no sábado, 9, para renovar seus votos de casamento. Celebrando 15 anos de casados, o evento foi realizado no rancho da família, em Membeca, na região serrana do Rio de Janeiro.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Hoje começamos a celebrar 15 anos de amor. E quando digo amor, não falo só das flores e sorrisos, falo também das raízes profundas que resistem ao vento, dos dias de silêncio que ensinaram a escutar, das mãos que se apertam forte quando o mundo parece grande demais”, escreveu a modelo e apresentadora nos votos.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro Crédito: Andre Nicolau/Divulgação
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro Crédito: Andre Nicolau/Divulgação

Pais de Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, 5, o casal se conheceu em meados de 2009, em uma festa à fantasia e chegaram a participar da novela “Joia Rara”, exibida na TV Globo em 2014, juntos.

Leia também | Bruna Marquezine prova morango do amor de R$ 2 mil: 'Inacreditável'

O momento contou com a presença de celebridades da televisão e influenciadores que compartilharam suas visões da cerimônia nas redes sociais.

Na ocasião, Bruna Marquezine, Carolina Dieckmann, Giovanna Lancellotti, Juliette e Kaique Cerveny, Sophie Charlotte e Xamã, Alane Dias e Fran Gil e outros famosos estiveram no evento.

A apresentação musical ficou por conta de Maria Gadú, que emocionou os presentes com canções de Caetano Veloso.

Veja fotos da renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso:

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro Crédito: Andre Nicolau/Divulgação
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro Crédito: Andre Nicolau/Divulgação
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro Crédito: Andre Nicolau/Divulgação
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro Crédito: Andre Nicolau/Divulgação

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar