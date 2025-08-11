Gio Ewbank e Bruno Gagliasso renovam votos em cerimônia de luxo

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro

O casal de artistas Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso promoveu uma festa de luxo no sábado, 9, para renovar seus votos de casamento. Celebrando 15 anos de casados, o evento foi realizado no rancho da família, em Membeca, na região serrana do Rio de Janeiro.

“Hoje começamos a celebrar 15 anos de amor. E quando digo amor, não falo só das flores e sorrisos, falo também das raízes profundas que resistem ao vento, dos dias de silêncio que ensinaram a escutar, das mãos que se apertam forte quando o mundo parece grande demais”, escreveu a modelo e apresentadora nos votos.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro Crédito: Andre Nicolau/Divulgação Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votos com cerimônia de luxo em rancho no Rio de Janeiro Crédito: Andre Nicolau/Divulgação

Pais de Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, 5, o casal se conheceu em meados de 2009, em uma festa à fantasia e chegaram a participar da novela “Joia Rara”, exibida na TV Globo em 2014, juntos.

