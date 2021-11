Rodrigo Lombardi será protagonista de Verdades Secretas 3, diz site

Após a polêmica entre Camila Queiroz e Walcyr Carrasco, a Rede Globo está tomando novas decisões sobre o futuro da terceira temporada da trama que continuará sendo exibida no Globoplay. De acordo com informações apuradas pelo portal Observatório da TV, o ator Rodrigo Lombardi, que está gravando as últimas cenas do capítulo final de Verdades Secretas 2, deve ser um elo entre a segunda e a terceira parte do folhetim.

Verdades Secretas 3 possui estreia prevista para o segundo semestre de 2022. Se nada mudar, Júlia Byrro, Bruno Montaleone e Rodrigo Lombardi irão compor o elenco da terceira parte da novela de Carrasco, que se tornou um fenômeno de audiência no streaming. A pré-produção será iniciada em fevereiro de 2022 e deverá ser gravada ainda no primeiro semestre do mesmo ano.

Sobre o assunto Após polêmica com Camila Queiroz, relembre desentendimentos de Walcyr Carrasco em bastidores de novelas

Camila Queiroz: por que atriz saiu da Globo? Entenda o que aconteceu

Vídeo: Camila Queiroz chora e desabafa após polêmicas de sua saída da Globo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com o Observatório da TV, em cenas que ainda devem ir ao ar, Alex (Rodrigo Lombardi) irá descobrir de uma vez por todas que é o pai biológico do filho de Angel (Camila Queiroz). Além disso, a psicopata será morta por Lara (Júlia Byro) a mando do empresário que firmará laços com a ninfeta em Verdades Secretas 3. A previsão é de que os episódios finais de Verdades Secretas 2 sejam disponibilizados no próximo dia 15 de dezembro, na plataforma de streaming Globoplay.

Demitida da emissora em 17 de novembro, durante a gravação dos últimos episódios da segunda temporada, Camila Queiroz, que dava vida a personagem Angel, também estará fora do elenco de “Verdades Secretas 3”. As últimas cenas em que a atriz não gravou serão filmadas com o auxílio de uma dublê.

Tags