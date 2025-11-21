Brasil tem Emmy? Conheça indicados e ganhadores do prêmio

Confira a seguir os brasileiros indicados ao Emmy Internacional 2025 e vencedores de edições passadas / Crédito: AFP

O Brasil tem trajetória destacada no Emmy Internacional, premiação que reconhece produções televisivas produzidas fora dos Estados Unidos. Ao todo, o país já conquistou 22 troféus na competição, segundo levantamento histórico um número expressivo para sua participação global.