Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil tem Emmy? Conheça indicados e ganhadores do prêmio

Quantos Emmy tem o Brasil? Conheça indicados e ganhadores

Ao longo das décadas, produções brasileiras conquistaram 22 prêmios no Emmy Internacional e seguem entre os indicados nas edições mais recentes
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Brasil tem trajetória destacada no Emmy Internacional, premiação que reconhece produções televisivas produzidas fora dos Estados Unidos.

Ao todo, o país já conquistou 22 troféus na competição, segundo levantamento histórico um número expressivo para sua participação global.

As vitórias estão distribuídas entre novelas, séries, comédias e atuações; confira a seguir os indicados e vencedores.

 

Leia mais

Um histórico de conquistas

A Globo é a emissora brasileira que acumula mais prêmios no Emmy Internacional. Na teledramaturgia, o Brasil já venceu sete vezes na categoria “Melhor Novela”, entre os destaques estão:

  • Caminho das Índias (2009)
  • O Astro (2012)
  • Lado a Lado (2013)
  • Joia Rara (2014)
  • Império (2015)
  • Verdades Secretas (2016)
  • Órfãos da Terra (2020)

Além disso, o país foi premiado em comédia com produções como "A Mulher Invisível", "Doce de Mãe" e outras versões especiais de comédia.

A única brasileira vencedora da categoria Melhor Atriz foi Fernanda Montenegro, por sua atuação em "Doce de Mãe".

O País também venceu Melhor Noticiário com a reportagem "Guerra Contra as Drogas", do Jornal Nacional em 2011. 

Segundo dados históricos, o Brasil já acumula mais de 150 indicações ao longo dos anos, o que mostra presença constante da produção nacional no cenário internacional.

Indicações recentes: Brasil de olho em mais estatuetas

Na edição de 2024 do Emmy Internacional, o Brasil teve cinco produções entre os indicados:

  • Júlio Andrade, indicado a Melhor Ator por Betinho: No Fio da Navalha
  • Documentário Transo (Canal Futura)
  • Minissérie Anderson Spider Silva (Prime Video)
  • Animação Acorda, Carlo! (Netflix)
  • Escola de Quebrada (Paramount+)

Apesar da forte representação, nenhuma obra nacional venceu naquele ano.

Leia mais

Já para a edição de 2025, o Brasil garantiu oito indicações segundo anúncio oficial. Entre os indicados estão:

  • Novela Mania de Você (Globo)
  • Documentário O Prazer é Meu
  • Programas infantis como Lupi & Baduki
  • Noticiário Fantástico por El Salvador, o lado sombrio da segurança
  • Programa artístico Herchcovitch; Exposto
  • Programa de atualidades Repórter Record Investigação por Desaparecidos Forçados
  • Programa Factual e Entretenimento Bora, O Pódio é Nosso
  • Filme / Série Live Action Luz

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar