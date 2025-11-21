Brasil tem Emmy? Conheça indicados e ganhadores do prêmio

Quantos Emmy tem o Brasil? Conheça indicados e ganhadoresAo longo das décadas, produções brasileiras conquistaram 22 prêmios no Emmy Internacional e seguem entre os indicados nas edições mais recentes
O Brasil tem trajetória destacada no Emmy Internacional, premiação que reconhece produções televisivas produzidas fora dos Estados Unidos.
Ao todo, o país já conquistou 22 troféus na competição, segundo levantamento histórico um número expressivo para sua participação global.
As vitórias estão distribuídas entre novelas, séries, comédias e atuações; confira a seguir os indicados e vencedores.
Um histórico de conquistas
A Globo é a emissora brasileira que acumula mais prêmios no Emmy Internacional. Na teledramaturgia, o Brasil já venceu sete vezes na categoria “Melhor Novela”, entre os destaques estão:
- Caminho das Índias (2009)
- O Astro (2012)
- Lado a Lado (2013)
- Joia Rara (2014)
- Império (2015)
- Verdades Secretas (2016)
- Órfãos da Terra (2020)
Além disso, o país foi premiado em comédia com produções como "A Mulher Invisível", "Doce de Mãe" e outras versões especiais de comédia.
A única brasileira vencedora da categoria Melhor Atriz foi Fernanda Montenegro, por sua atuação em "Doce de Mãe".
O País também venceu Melhor Noticiário com a reportagem "Guerra Contra as Drogas", do Jornal Nacional em 2011.
Segundo dados históricos, o Brasil já acumula mais de 150 indicações ao longo dos anos, o que mostra presença constante da produção nacional no cenário internacional.
Indicações recentes: Brasil de olho em mais estatuetas
Na edição de 2024 do Emmy Internacional, o Brasil teve cinco produções entre os indicados:
- Júlio Andrade, indicado a Melhor Ator por Betinho: No Fio da Navalha
- Documentário Transo (Canal Futura)
- Minissérie Anderson Spider Silva (Prime Video)
- Animação Acorda, Carlo! (Netflix)
- Escola de Quebrada (Paramount+)
Apesar da forte representação, nenhuma obra nacional venceu naquele ano.
Já para a edição de 2025, o Brasil garantiu oito indicações segundo anúncio oficial. Entre os indicados estão:
- Novela Mania de Você (Globo)
- Documentário O Prazer é Meu
- Programas infantis como Lupi & Baduki
- Noticiário Fantástico por El Salvador, o lado sombrio da segurança
- Programa artístico Herchcovitch; Exposto
- Programa de atualidades Repórter Record Investigação por Desaparecidos Forçados
- Programa Factual e Entretenimento Bora, O Pódio é Nosso
- Filme / Série Live Action Luz