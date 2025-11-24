Emmy Internacional 2025: quem ganha? Veja lista de indicados

Emmy Internacional 2025: quem ganha? Veja lista de indicadosSaiba tudo sobre o Emmy Internacional 2025, veja a lista completa de indicados e descubra quais produções brasileiras disputam a premiação
Os indicados ao Emmy Internacional 2025 serão celebrados em uma gala em Nova York nesta segunda-feira, 24, quando a Academia revelará os vencedores de 16 categorias.
A seguir, conheça mais sobre a premiação, os destaques e veja todas as categorias.
O que representa o Emmy Internacional?
O Emmy Internacional é concedido anualmente pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas (Iatas) para reconhecer produções de excelência exibidas fora dos Estados Unidos.
A premiação é uma das mais respeitadas do audiovisual mundial e ocorre pouco depois do Emmy norte-americano — que, em 2024, homenageou séries como “Ruptura”, “O Pinguim”, “The Last of Us” e “The White Lotus”.
Emmy 2025: destaques e alcance internacional
A edição deste ano bate recorde com 64 indicações distribuídas em 16 categorias, representando produções de 26 países.
Estão na disputa obras de Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Japão, Quênia, México, Noruega, Catar, Cingapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.
Além das categorias tradicionais, serão entregues dois prêmios especiais. Um para Dana Walden, copresidente da Disney Entertainment, recebe o International Emmy Founders por seu impacto transformador na indústria do entretenimento.
Outro para João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, o qual será homenageado com o International Emmy Directorate, em celebração ao centenário do Grupo Globo e aos 60 anos da TV Globo.
Brasil na disputa do Emmy Internacional 2025
O Brasil aparece bem representado, com oito indicações. Entre elas estão:
- A novela “Mania de Você”
- O programa “Herchcovitch; Exposto”
- O documentário “O Prazer é Meu”
- As produções infantis “Lupi & Baduki” e “Bora, O Pódio é Nosso”
- A reportagem do Fantástico “El Salvador: o lado sombrio da segurança”
- O Repórter Record Investigação com “Desaparecidos Forçados”
O País já soma participações marcantes na premiação, incluindo conquistas de “A Mulher Invisível”, da novela “Verdades Secretas” e o reconhecimento à atriz Fernanda Montenegro.
Lista completa de indicados ao Emmy Internacional 2025
Melhor ator
- Diljit Dosanjh – “Amar Singh Chamkila” (Índia)
- David Mitchell – “Ludwig” (Reino Unido)
- Oriol Pla – “Yo, Adicto” (Espanha)
- Diego Vasquez – “Cem Anos de Solidão” (Colômbia)
Melhor atriz
- Charlotte Hope – “Catch Me a Killer” (África do Sul)
- Anna Maxwell Martin – “Until I Kill You” (Reino Unido)
- Carolina Miranda – “Mujeres Asesinas” (México)
- Maria Sid – “Smärtpunkten” (Suécia)
Melhor série dramática
- “La Azules” (México)
- “Bad Boy” (Israel)
- “Koek” (África do Sul)
- “Rivals” (Reino Unido)
Melhor série de comédia
- “Chicken Nugget” (Coreia do Sul)
- “Iris” (França)
- “Ludwig” (Reino Unido)
- “Y Llegaron de Noche” (México)
Melhor telefilme ou minissérie
- “Amar Singh Chamkila” (Índia)
- “Herrhausen: The Banker and the Bomb” (Alemanha)
- “Lost Boys and Fairies” (Reino Unido)
- “Vencer o Morir” (Chile)
Melhor telenovela
- “Deha” (Turquia)
- “Mania de Você” (Brasil)
- “Regreso a Las Sabinas” (Espanha)
- “Valle Salvaje” (Espanha)
Melhor programa artístico
- “Art Matters with Melvyn Bragg” (Reino Unido)
- “DJ Mehdi: Made In France” (França)
- “Herchcovitch Exposto” (Brasil)
- “Ryuichi Sakamoto: Last Days” (Japão)
Melhor documentário
- “Hell Jumper” (Reino Unido)
- “King of Kings: Chasing Edward Jones” (França)
- “O Prazer é Meu” (Brasil)
- “School Ties” (África do Sul)
Melhor série curta-metragem
- “Beyond Dancing” (Hong Kong/China)
- “La médiatrice” (Canadá)
- “My Dead Mom” (Canadá)
- “Todo se Transforma” (Argentina)
Melhor programa de entretenimento sem roteiro
- “Big Brother” (Canadá)
- “Love is Blind: Habibi” (Emirados Árabes Unidos)
- “¿Quién Es La Máscara?” (México)
- “Shaolin Heroes” (Dinamarca)
Melhor documentário esportivo
- “Argentina 78” (Argentina)
- “Chasing the Sun 2” (África do Sul)
- “#SeAcabó: Diario de las campeonas” (Espanha)
- “Sven” (Reino Unido)
Melhor programa infantil animado
- “Bluey” (Austrália)
- “Lamput” (Singapura)
- “Lupi & Baduki” (Brasil)
- “Muumilaakso” (Finlândia)
Melhor programa infantil factual ou de entretenimento
- “Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?” (Alemanha)
- “Bora, O Pódio é Nosso” (Brasil)
- “Kids Like Us” (Reino Unido)
- “Playroom Live” (África do Sul)
Melhor programa infantil: filme ou série live-action
- “Fallen” (Reino Unido)
- “Luz” (Brasil)
- “Prefects” (Quênia)
- “Shut UP” (Noruega)
Melhor noticiário
- “Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança” (Brasil)
- “The Gangs of Haiti” (Reino Unido)
- “Gaza, Search for Life” (Catar)
- “Syria – The Truth Coming Out” (Suécia)
Melhor programa de atualidades
- “Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza” (Reino Unido)
- “Philippines: Diving for Gold” (França)
- “Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados” (Brasil)
- “Walk the Line” (Singapura)
