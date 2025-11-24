Emmy Internacional 2025: quem ganha? Veja lista de indicados

Vencedores são divulgados nesta segunda-feira, 24, em cerimônia especial e produções brasileiras estão indicadas. / Crédito: Reprodução/Emmy International

Os indicados ao Emmy Internacional 2025 serão celebrados em uma gala em Nova York nesta segunda-feira, 24, quando a Academia revelará os vencedores de 16 categorias. A seguir, conheça mais sobre a premiação, os destaques e veja todas as categorias.

Estão na disputa obras de Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Japão, Quênia, México, Noruega, Catar, Cingapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. Além das categorias tradicionais, serão entregues dois prêmios especiais. Um para Dana Walden, copresidente da Disney Entertainment, recebe o International Emmy Founders por seu impacto transformador na indústria do entretenimento. Outro para João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, o qual será homenageado com o International Emmy Directorate, em celebração ao centenário do Grupo Globo e aos 60 anos da TV Globo.