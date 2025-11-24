Conheça os maiores ganhadores da história do Emmy Internacional

Conheça os maiores ganhadores da história do Emmy InternacionalEmmy Internacional 2025 acontece nesta segunda-feira, 24. Confira os países que mais venceram ao longo dos anos
O Emmy Internacional 2025 acontece nesta segunda-feira, 24, em cerimônia especial que reúne produções de dezenas de países e conta com brasileiros indicados.
Sediada em Nova York, a premiação visa celebrar os melhores programas produzidos e exibidos fora dos Estados Unidos, com sua primeira edição realizada em 1973.
A edição deste ano bate recorde com 64 indicações distribuídas em 16 categorias, representando produções de 26 países.
Estão na disputa obras de Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Japão, Quênia, México, Noruega, Catar, Cingapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.
Emmy Internacional: saiba quais são as categorias
Atualmente, a premiação conta com 16 prêmios distribuídos em Categorias de Programas, Categorias de Desempenho, Categorias de Notícias e Atualidades e Categorias Infantis. São elas:
Categorias de Programas
- Programação Artística
- Série de comédia
- Documentário
- Documentário Esportivo
- Série dramática
- Entretenimento sem roteiro
- Telenovela
- Séries de formato curto
- Filme para TV ou minissérie
Categorias de desempenho
- Melhor atuação de um ator
- Melhor atuação de uma atriz
Categorias de Notícias e Atualidades
- Notícias
- Atualidades
Categorias infantis
- Crianças: Animação
- Crianças: Informações e Entretenimento
- Crianças: Live-Action
Além dessas, o Emmy Internacional possui sete categorias aposentadas, sendo elas:
- Melhor Drama: realizada de 1979 a 2001
- Melhor Artista Europeu: realizada apenas na edição de 1873
- Melhor Documentário de Arte: realizada de 1991 a 2001
- Melhor Artes Cênicas: realizado de 1979 a 2001
- Melhor Artes Populares: realizado até 2001
- Melhores Crianças e Jovens: realizado até 2011
- Melhor programa americano em horário nobre em língua não inglesa: realizado de 2014 a 2022
Emmy Internacional: saiba que países são os maiores ganhadores
Em 2002, o Guinness World registrou o Reino Unido como o “país que mais ganhou prêmios no Emmy Internacional”, com 104 estatuetas distribuídas em nove categorias até aquele ano.
Entre os vencedores estão:
- o prêmio de Melhor Documentário Jornalístico de 2002 por “A Queda de Cabul” (BBC News, Reino Unido),
- o prêmio de Melhor Filme Infantil e Juvenil de 1984 por “O Vento nos Salgueiros” (Thames TV, Reino Unido) e
- o prêmio de Melhor Drama de 1989 por “Traffik” (Channel 4, Reino Unido).
Já o Brasil conquistou 22 troféus na competição, segundo levantamento histórico, além de colecionar mais de 150 indicações. As vitórias estão distribuídas entre as categorias de novelas, séries e atuações.
Quem domina a lista de vitórias é a Globo, emissora que mais acumula prêmios, com destaque para sete vitórias na categoria de Melhor Novela, sendo elas:
- Caminho das Índias (2009),
- O Astro (2012),
- Lado a Lado (2013),
- Joia Rara (2014),
- Império (2015),
- Verdades Secretas (2016) e
- Órfãos da Terra (2020).
Outras obras premiadas foram as comédias “A Mulher Invisível” e “Doce de Mãe”, que também rendeu uma vitória em atuação para Fernanda Montenegro.
A Netflix venceu nas edições de 2019 e 2010, respectivamente, com o especial “Se Beber, Não Ceie” e a série “Ninguém Tá Olhando”.
O País também venceu Melhor Noticiário com a reportagem “Guerra Contra as Drogas”, do Jornal Nacional, em 2011. De 2016 a 2022, o Reino Unido colecionou vitórias seguidas, com a maioria das reportagens vencedoras pertencendo ao Channel 4 e ao canal ITN.
Outros países que também colecionam vitórias são a França, que tem mais de 40 conquistas, sendo a mais recente em Melhor Série de Drama em 2023 com “Des gen bien ordinaires”, e a Alemanha com mais de 20 vitórias, sendo a mais recente na categoria de minissérie com “Dear Child” em 2024.