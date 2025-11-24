Conheça os maiores ganhadores da história do Emmy Internacional

Premiação com mais de 50 anos de existência, Emmy Internacional premia obras produzidas e exibidas fora dos Estados Unidos / Crédito: Divulgação/Emmy Internacional

O Emmy Internacional 2025 acontece nesta segunda-feira, 24, em cerimônia especial que reúne produções de dezenas de países e conta com brasileiros indicados. Sediada em Nova York, a premiação visa celebrar os melhores programas produzidos e exibidos fora dos Estados Unidos, com sua primeira edição realizada em 1973.

A edição deste ano bate recorde com 64 indicações distribuídas em 16 categorias, representando produções de 26 países. Estão na disputa obras de Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Japão, Quênia, México, Noruega, Catar, Cingapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. Emmy Internacional: saiba quais são as categorias Atualmente, a premiação conta com 16 prêmios distribuídos em Categorias de Programas, Categorias de Desempenho, Categorias de Notícias e Atualidades e Categorias Infantis. São elas:

Categorias de Programas Programação Artística

Série de comédia

Documentário

Documentário Esportivo

Série dramática

Entretenimento sem roteiro

Telenovela

Séries de formato curto

Filme para TV ou minissérie Categorias de desempenho Melhor atuação de um ator

Melhor atuação de uma atriz Categorias de Notícias e Atualidades Notícias

Atualidades Categorias infantis Crianças: Animação

Crianças: Informações e Entretenimento

Crianças: Live-Action Além dessas, o Emmy Internacional possui sete categorias aposentadas, sendo elas: Melhor Drama: realizada de 1979 a 2001

Melhor Artista Europeu: realizada apenas na edição de 1873

Melhor Documentário de Arte: realizada de 1991 a 2001

Melhor Artes Cênicas: realizado de 1979 a 2001

Melhor Artes Populares: realizado até 2001

Melhores Crianças e Jovens: realizado até 2011

Melhor programa americano em horário nobre em língua não inglesa: realizado de 2014 a 2022 Emmy Internacional: saiba que países são os maiores ganhadores

Em 2002, o Guinness World registrou o Reino Unido como o “país que mais ganhou prêmios no Emmy Internacional”, com 104 estatuetas distribuídas em nove categorias até aquele ano.

Entre os vencedores estão: o prêmio de Melhor Documentário Jornalístico de 2002 por “A Queda de Cabul” (BBC News, Reino Unido),

o prêmio de Melhor Filme Infantil e Juvenil de 1984 por “O Vento nos Salgueiros” (Thames TV, Reino Unido) e

o prêmio de Melhor Drama de 1989 por "Traffik" (Channel 4, Reino Unido). Já o Brasil conquistou 22 troféus na competição, segundo levantamento histórico, além de colecionar mais de 150 indicações. As vitórias estão distribuídas entre as categorias de novelas, séries e atuações.