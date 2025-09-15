Emmy 2025: saiba vencedores e onde assistir nos streamings

Emmy 2025: saiba vencedores e onde assistir nos streamingsCerimônia consagrou nomes que surpreenderam e levaram os maiores prêmios da noite. Saiba onde assistir aos títulos vencedores
A 77ª edição do Emmy Awards aconteceu nesse domingo, 14, nos Estados Unidos, e destacou os principais títulos e profissionais da TV norte-americana.
Considerado o “Oscar da televisão”, o evento celebrou produções de diferentes gêneros e plataformas de streaming.
Entre surpresas e favoritos, o Emmy 2025 consagrou “Adolescência”, minissérie da Netflix que venceu seis categorias, e “The Pitt”, drama da HBO Max, que superou “Ruptura” e “Pinguim”, as mais indicadas da temporada.
Um dos momentos históricos da noite foi a vitória do jovem Owen Cooper, de apenas 15 anos, como Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie.
A seguir, saiba todos os indicados e vencedores do Emmy 2025.
Emmy 2025: melhores do drama
Melhor Série de Drama
- "Andor"
- "The Diplomat"
- "The Last Of Us"
- "Paradise"
- "The Pitt" — VENCEDOR
- "Ruptura"
- "Slow Horses"
- "The White Lotus"
Melhor Ator Principal em Série de Drama
- Sterling K. Brown, "Paradise"
- Gary Oldman, "Slow Horses"
- Pedro Pascal, "The Last Of Us"
- Adam Scott, "Ruptura"
- Noah Wyle, "The Pitt" — VENCEDOR
Melhor Atriz Principal em Série de Drama
- Kathy Bates, "Matlock"
- Sharon Horgan, "Bad Sisters"
- Britt Lower, "Ruptura" — VENCEDORA
- Bella Ramsey, "The Last Of Us"
- Keri Russel, "The Diplomat"
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama
- Zach Cherry, "Ruptura"
- Walton Goggins, "The White Lotus"
- Jason Isaacs, "The White Lotus"
- James Marsden, "Paradise"
- Sam Rockwell, "The White Lotus"
- Tramell Tilman, "Ruptura" — VENCEDOR
- John Turturro, "Ruptura"
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama
- Patricia Arquette, "Ruptura"
- Carrie Coon, "The White Lotus"
- Katherine LaNasa, "The Pitt" — VENCEDORA
- Julianne Nicholson, "Paradise"
- Parker Posey, "The White Lotus"
- Natasha Rothwell, "The White Lotus"
- Aimee Lou Wood, "The White Lotus"
Melhor Direção em Série de Drama
- Janus Metz, "Andor"
- Amanda Marsalis, "The Pitt"
- John Wells, "The Pitt"
- Jessica Lee Gagné, "Ruptura"
- Ben Stiller, "Ruptura"
- Adam Randall, "Slow Horses" — VENCEDOR
- Mike White, "The White Lotus"
Melhor Roteiro em Série de Drama
- Dan Gilroy, "Andor" — VENCEDOR
- Joe Sachs, "The Pitt"
- R. Scott Gemmill, "The Pitt"
- Dan Erickson, "Ruptura"
- Will Smith, "Slow Horses"
- Mike White, "The White Lotus"
Emmy 2025: destaques da comédia
Melhor Série de Comédia
- "Abbott Elementary"
- "The Bear"
- "Hacks"
- “Ninguém Quer”
- "Only Murders in the Building"
- "Shrinking"
- "O Estúdio" — VENCEDOR
- "What We Do in the Shadows"
Melhor Ator Principal em Série de Comédia
- Adam Brody, “Ninguém Quer”
- Seth Rogen, “O Estúdio” — VENCEDOR
- Jason Segel, “Shrinking”
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
- Jeremy Allen White, “The Bear”
Melhor Atriz Principal em Série de Comédia
- Uzo Aduba, "The Residence"
- Kristen Bell, “Ninguém Quer”
- Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
- Ayo Edebiri, "The Bear"
- Jean Smart, "Hacks" — VENCEDORA
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
- Ike Barinholtz, "O Estúdio"
- Colman Domingo, "The Four Seasons"
- Harrison Ford, "Shrinking"
- Jeff Hiller, "Somebody Somewhere" — VENCEDOR
- Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"
- Michael Urie, "Shrinking"
- Bowen Yank, "Saturday Night Live"
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
- Liza Colón-Zayas, "The Bear"
- Hannah Einbinder, "Hacks" — VENCEDORA
- Kathryn Hahn, "O Estúdio"
- Janelle James, "Abbott Elementary"
- Catherine O'Hara, "O Estúdio"
- Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"
- Jessica Williams, "Shrinking"
Melhor Direção em Série de Comédia
- Ayo Edebiri, "The Bear"
- Lucia Aniello, "Hacks"
- James Burrows, "Mid-Century Modern"
- Nathan Fielder, "The Rehearsal"
- Seth Rogen e Evan Goldberg, "O Estúdio" — VENCEDORES
Melhor Roteiro em Série de Comédia
- Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
- Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky, "Hacks"
- Nathan Fielder e equipe, "The Rehearsal"
- Hannah Bos e equipe, "Somebody Somewhere"
- Seth Rogen, Evan Goldberg e equipe, "O Estúdio" — VENCEDORES
- Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms, "What We Do in the Shadows"
Minisséries, antologias e TV movies
Melhor Minissérie ou Antologia
- "Adolescência" — VENCEDOR
- "Black Mirror"
- "Morrendo por Sexo"
- "Monstros: Irmãos Menendez"
- "Pinguim"
Melhor Atriz Principal em Minissérie
- Cate Blanchett, “Disclaimer”
- Meghann Fahy, “Sirens”
- Rashida Jones, “Black Mirror”
- Cristin Milioti, "Pinguim" — VENCEDORA
- Michelle Williams, “Morrendo por Sexo”
Melhor Ator Principal em Minissérie
- Stephen Graham, “Adolescência” — VENCEDOR
- Colin Farrell, "Pinguim"
- Cooper Koch, "Monstros: Irmãos Menendez"
- Brian Tyree Henry, “Dope Thief”
- Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent"
Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie
- Javier Bardem, "Monstros: Irmãos Menendez"
- Bill Camp, "Presumed Innocent"
- Owen Cooper, "Adolescência" — VENCEDOR
- Rob Delaney, “Morrendo por Sexo”
- Peter Sarsgaard, "Presumed Innocent"
- Ashley Walters, “Adolescência”
Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie
- Erin Doherty, “Adolescência” — VENCEDORA
- Ruth Negga, "Presumed Innocent"
- Deirdre O'Connell, "Pinguim"
- Chloë Sevigny, "Monstros: Irmãos Menendez"
- Jenny Slate, “Morrendo por Sexo”
- Christine Tremarco, “Adolescência”
Melhor Direção em Minissérie
- Philip Barantini, “Adolescência” — VENCEDOR
- Shannon Murphy, “Morrendo por Sexo”
- Helen Shaver, "Pinguim"
- Jennifer Getzinger, "Pinguim"
- Nicole Kassell, "Sirens"
- Lesli Linka Glatter, "Zero Day"
Melhor Roteiro em Minissérie
- Jack Thorne e Stephen Graham, “Adolescência” — VENCEDORES
- Charlie Brooker e Bisha K. Ali, "Black Mirror"
- Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether, “Morrendo por Sexo”
- Lauren LeFranc, "Pinguim"
- Joshua Zetumer, "Say Nothing"
Reality e variedades
Melhor Reality de Competição
- "The Amazing Race"
- “RuPaul's Drag Race”
- "Survivor"
- “Top Chef”
- “The Traitors” — VENCEDOR
Melhor Talk Show
- “The Daily Show”
- “Jimmy Kimmel Live”
- “The Late Show with Stephen Colbert” — VENCEDOR
Melhor Série de Variedades com Roteiro
- "Last Week Tonight with John Oliver" — VENCEDOR
- "The Daily Show"
- "Jimmy Kimmel Live!"
- "The Late Show with Stephen Colbert"
Onde assistir às produções vencedoras
Confira em qual plataforma de Streaming é possível assistir alguns dos vencedores e indicados do Emmy 2025.
HBO Max
O catálago da HBO Max está recheado com da premiação. Entre os títulos estão:
- The Pitt
- Pinguim
- Hacks
- The White Lotus
- A Casa do Dragão
- Somebody Somewhere
Apple TV+
Na Apple TV+ é possível assistir aos seguintes títulos do Emmy 2025:
- O Estúdio
- Ruptura
- Slow Horses
Prime Video
Na Prime Video, duas produções participantes estão disponíveis:
- Étoile
- The Boys
Paramount+
Na Paramount+, é possível acompanhar a série "Frasier", participante da premiação.
Netflix
A Netflix também possui vários títulos do Emmy 2025 em seu catálogo. São eles:
- Arcane
- Adolescência
- Bridgerton
- Monstros: Irmãos Menendez
- Rebel Ridge
Disney+
A Disney+ possui a série "Andor", vencedora do Emmy 2025 e do mesmo universo da saga Star Wars.
Universal+
A Universal+ tem "The Traitors" em seu catálogo.