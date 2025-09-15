Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emmy 2025: saiba vencedores e onde assistir nos streamings

Cerimônia consagrou nomes que surpreenderam e levaram os maiores prêmios da noite. Saiba onde assistir aos títulos vencedores
Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
A 77ª edição do Emmy Awards aconteceu nesse domingo, 14, nos Estados Unidos, e destacou os principais títulos e profissionais da TV norte-americana.

Considerado o “Oscar da televisão”, o evento celebrou produções de diferentes gêneros e plataformas de streaming.

Entre surpresas e favoritos, o Emmy 2025 consagrou “Adolescência”, minissérie da Netflix que venceu seis categorias, e “The Pitt”, drama da HBO Max, que superou “Ruptura” e “Pinguim”, as mais indicadas da temporada.

Um dos momentos históricos da noite foi a vitória do jovem Owen Cooper, de apenas 15 anos, como Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie.

A seguir, saiba todos os indicados e vencedores do Emmy 2025.

Emmy 2025: melhores do drama

Melhor Série de Drama

  • "Andor"
  • "The Diplomat"
  • "The Last Of Us"
  • "Paradise"
  • "The Pitt" — VENCEDOR
  • "Ruptura"
  • "Slow Horses"
  • "The White Lotus"

Melhor Ator Principal em Série de Drama

  • Sterling K. Brown, "Paradise"
  • Gary Oldman, "Slow Horses"
  • Pedro Pascal, "The Last Of Us"
  • Adam Scott, "Ruptura"
  • Noah Wyle, "The Pitt" — VENCEDOR

Melhor Atriz Principal em Série de Drama

  • Kathy Bates, "Matlock"
  • Sharon Horgan, "Bad Sisters"
  • Britt Lower, "Ruptura" — VENCEDORA
  • Bella Ramsey, "The Last Of Us"
  • Keri Russel, "The Diplomat"

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

  • Zach Cherry, "Ruptura"
  • Walton Goggins, "The White Lotus"
  • Jason Isaacs, "The White Lotus"
  • James Marsden, "Paradise"
  • Sam Rockwell, "The White Lotus"
  • Tramell Tilman, "Ruptura" — VENCEDOR
  • John Turturro, "Ruptura"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

  • Patricia Arquette, "Ruptura"
  • Carrie Coon, "The White Lotus"
  • Katherine LaNasa, "The Pitt" — VENCEDORA
  • Julianne Nicholson, "Paradise"
  • Parker Posey, "The White Lotus"
  • Natasha Rothwell, "The White Lotus"
  • Aimee Lou Wood, "The White Lotus"

Melhor Direção em Série de Drama

  • Janus Metz, "Andor"
  • Amanda Marsalis, "The Pitt"
  • John Wells, "The Pitt"
  • Jessica Lee Gagné, "Ruptura"
  • Ben Stiller, "Ruptura"
  • Adam Randall, "Slow Horses" — VENCEDOR
  • Mike White, "The White Lotus"

Melhor Roteiro em Série de Drama

  • Dan Gilroy, "Andor" — VENCEDOR
  • Joe Sachs, "The Pitt"
  • R. Scott Gemmill, "The Pitt"
  • Dan Erickson, "Ruptura"
  • Will Smith, "Slow Horses"
  • Mike White, "The White Lotus"

Emmy 2025: destaques da comédia

Melhor Série de Comédia

  • "Abbott Elementary"
  • "The Bear"
  • "Hacks"
  • “Ninguém Quer”
  • "Only Murders in the Building"
  • "Shrinking"
  • "O Estúdio" — VENCEDOR
  • "What We Do in the Shadows"

Melhor Ator Principal em Série de Comédia

  • Adam Brody, “Ninguém Quer”
  • Seth Rogen, “O Estúdio” — VENCEDOR
  • Jason Segel, “Shrinking”
  • Martin Short, “Only Murders in the Building”
  • Jeremy Allen White, “The Bear”

Melhor Atriz Principal em Série de Comédia

  • Uzo Aduba, "The Residence"
  • Kristen Bell, “Ninguém Quer”
  • Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
  • Ayo Edebiri, "The Bear"
  • Jean Smart, "Hacks" — VENCEDORA

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Ike Barinholtz, "O Estúdio"
  • Colman Domingo, "The Four Seasons"
  • Harrison Ford, "Shrinking"
  • Jeff Hiller, "Somebody Somewhere" — VENCEDOR
  • Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"
  • Michael Urie, "Shrinking"
  • Bowen Yank, "Saturday Night Live"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Liza Colón-Zayas, "The Bear"
  • Hannah Einbinder, "Hacks" — VENCEDORA
  • Kathryn Hahn, "O Estúdio"
  • Janelle James, "Abbott Elementary"
  • Catherine O'Hara, "O Estúdio"
  • Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"
  • Jessica Williams, "Shrinking"

Melhor Direção em Série de Comédia

  • Ayo Edebiri, "The Bear"
  • Lucia Aniello, "Hacks"
  • James Burrows, "Mid-Century Modern"
  • Nathan Fielder, "The Rehearsal"
  • Seth Rogen e Evan Goldberg, "O Estúdio" — VENCEDORES

Melhor Roteiro em Série de Comédia

  • Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
  • Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky, "Hacks"
  • Nathan Fielder e equipe, "The Rehearsal"
  • Hannah Bos e equipe, "Somebody Somewhere"
  • Seth Rogen, Evan Goldberg e equipe, "O Estúdio" — VENCEDORES
  • Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms, "What We Do in the Shadows"

Minisséries, antologias e TV movies

Melhor Minissérie ou Antologia

  • "Adolescência" — VENCEDOR
  • "Black Mirror"
  • "Morrendo por Sexo"
  • "Monstros: Irmãos Menendez"
  • "Pinguim"

Melhor Atriz Principal em Minissérie

  • Cate Blanchett, “Disclaimer”
  • Meghann Fahy, “Sirens”
  • Rashida Jones, “Black Mirror”
  • Cristin Milioti, "Pinguim" — VENCEDORA
  • Michelle Williams, “Morrendo por Sexo”

Melhor Ator Principal em Minissérie

  • Stephen Graham, “Adolescência” — VENCEDOR
  • Colin Farrell, "Pinguim"
  • Cooper Koch, "Monstros: Irmãos Menendez"
  • Brian Tyree Henry, “Dope Thief”
  • Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent"

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie

  • Javier Bardem, "Monstros: Irmãos Menendez"
  • Bill Camp, "Presumed Innocent"
  • Owen Cooper, "Adolescência" — VENCEDOR
  • Rob Delaney, “Morrendo por Sexo”
  • Peter Sarsgaard, "Presumed Innocent"
  • Ashley Walters, “Adolescência”

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie

  • Erin Doherty, “Adolescência” — VENCEDORA
  • Ruth Negga, "Presumed Innocent"
  • Deirdre O'Connell, "Pinguim"
  • Chloë Sevigny, "Monstros: Irmãos Menendez"
  • Jenny Slate, “Morrendo por Sexo”
  • Christine Tremarco, “Adolescência”

Melhor Direção em Minissérie

  • Philip Barantini, “Adolescência” — VENCEDOR
  • Shannon Murphy, “Morrendo por Sexo”
  • Helen Shaver, "Pinguim"
  • Jennifer Getzinger, "Pinguim"
  • Nicole Kassell, "Sirens"
  • Lesli Linka Glatter, "Zero Day"

Melhor Roteiro em Minissérie

  • Jack Thorne e Stephen Graham, “Adolescência” — VENCEDORES
  • Charlie Brooker e Bisha K. Ali, "Black Mirror"
  • Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether, “Morrendo por Sexo”
  • Lauren LeFranc, "Pinguim"
  • Joshua Zetumer, "Say Nothing"

Reality e variedades

Melhor Reality de Competição

  • "The Amazing Race"
  • “RuPaul's Drag Race”
  • "Survivor"
  • “Top Chef”
  • “The Traitors” — VENCEDOR

Melhor Talk Show

  • “The Daily Show”
  • “Jimmy Kimmel Live”
  • “The Late Show with Stephen Colbert” — VENCEDOR

Melhor Série de Variedades com Roteiro

  • "Last Week Tonight with John Oliver" — VENCEDOR
  • "The Daily Show"
  • "Jimmy Kimmel Live!"
  • "The Late Show with Stephen Colbert"

Onde assistir às produções vencedoras

Confira em qual plataforma de Streaming é possível assistir alguns dos vencedores e indicados do Emmy 2025.

HBO Max

O catálago da HBO Max está recheado com da premiação. Entre os títulos estão:

  • The Pitt
  • Pinguim
  • Hacks
  • The White Lotus
  • A Casa do Dragão
  • Somebody Somewhere

Apple TV+

Na Apple TV+ é possível assistir aos seguintes títulos do Emmy 2025:

  • O Estúdio
  • Ruptura
  • Slow Horses

Prime Video

Na Prime Video, duas produções participantes estão disponíveis:

  • Étoile
  • The Boys

Paramount+

Na Paramount+, é possível acompanhar a série "Frasier", participante da premiação.

Netflix

A Netflix também possui vários títulos do Emmy 2025 em seu catálogo. São eles:

  • Arcane
  • Adolescência
  • Bridgerton
  • Monstros: Irmãos Menendez
  • Rebel Ridge

Disney+

A Disney+ possui a série "Andor", vencedora do Emmy 2025 e do mesmo universo da saga Star Wars.

Universal+

A Universal+ tem "The Traitors" em seu catálogo.

Tags

Disney+ Netflix Max Celebridades

