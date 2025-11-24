Emmy Internacional 2025: horário, onde assistir ao vivo e mais

Emmy Internacional 2025: horário, onde assistir ao vivo e maisSaiba como assistir ao Emmy Internacional 2025, veja os destaques da cerimônia e conheça os brasileiros que disputam o prêmio este ano
O Emmy Internacional 2025 anuncia seus vencedores nesta segunda-feira, 24, em cerimônia especial que reúne produções de dezenas de países e conta com brasileiros indicados.
A seguir, conheça mais sobre a premiação e saiba onde assistir ao vivo.
O que é o Emmy Internacional?
O Emmy Internacional é entregue anualmente pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas (Iatas) para reconhecer a excelência de produções exibidas fora dos Estados Unidos.
Considerado um dos prêmios mais importantes da TV mundial, ele acontece pouco depois do Emmy principal — a premiação norte-americana que, em 2025, destacou “Ruptura”, “O Pinguim”, “The Last of Us” e “The White Lotus”.
Emmy Internacional 2025: programação da pré-cerimônia e cerimônia
Os indicados participaram, entre 21 e 23 de novembro, de uma série de atividades em Nova York. Integraram painéis especiais e fizeram apresentações em eventos promovidos por parceiros da Academia, em aquecimento para a noite de gala.
A apresentação deste ano ficará a cargo de Kelly Ripa e Mark Consuelos. A cerimônia começa às 21 horas (horário de Brasília).
Segundo Bruce L. Paisner, presidente e CEO da Iatas, a dupla é “querida na televisão” e admirada pelo humor e autenticidade que demonstram diariamente ao público.
Emmy Internacional 2025: países e produções indicadas
A lista de concorrentes reúne títulos de Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Japão, Quênia, México, Noruega, Catar, Cingapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.
Além das categorias tradicionais, serão entregues dois prêmios especiais. Um para Dana Walden, copresidente da Disney Entertainment, recebe o International Emmy Founders por seu impacto transformador na indústria do entretenimento.
E para João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, o qual será homenageado com o International Emmy Directorate, em celebração ao centenário do Grupo Globo e aos 60 anos da TV Globo.
Emmy Internacional 2025: brasileiros indicados ao prêmio
O Brasil aparece em oito categorias entre as 16 disputadas. Entre os destaques estão:
- A novela “Mania de Você”
- O programa “Herchcovitch; Exposto”
- O documentário “O Prazer é Meu”
- As produções infantis “Lupi & Baduki” e “Bora, O Pódio é Nosso”
- A reportagem do Fantástico “El Salvador: o lado sombrio da segurança”
- O Repórter Record Investigação com “Desaparecidos Forçados”
O país já soma participações marcantes na premiação, incluindo conquistas de “A Mulher Invisível”, da novela “Verdades Secretas” e o reconhecimento à atriz Fernanda Montenegro.
Como assistir ao Emmy Internacional 2025
A cerimônia poderá ser acompanhada gratuitamente, em qualquer lugar do mundo, por meio do site oficial do Emmy Internacional.
Serviço — Emmy Internacional 2025
- Quando: segunda-feira, 24 de novembro
- Horário: 21 horas (horário de Brasília)
- Onde assistir: transmissão ao vivo no site oficial