Músico inglês Glenn Hughes anuncia shows no Brasil em novembro

Músico inglês Glenn Hughes se apresenta no Brasil este ano com 5 shows
Lillian Santos
Lillian Santos
Tipo Notícia

Conhecido pelos amantes do rock mundial, o inglês Glenn Hughes vem ao Brasil no mês de novembro para cinco apresentações em cidades diferentes.

Os shows integram a turnê de despedida “The Chosen Years Tour” e devem marcar a trajetória do artista que já passou pelas bandas Deep Purple, Trapeze e Black Sabbath.

O músico desembarca no País no dia 11 de novembro, para o primeiro show em Porto Alegre. Na sequência, Hughes se apresenta em Belo Horizonte, no dia 13, e no Rio de Janeiro, no dia 14 do mesmo mês.

Na semana seguinte, Glenn Hughes se apresenta em São Paulo, no dia 16, e finaliza passagem pelo Brasil no dia 18, com show na cidade de Curitiba.

Os ingressos já estão disponíveis para compra. Shows em Belo Horizonte e São Paulo estão disponíveis no site da DdTickets. Para a apresentação no Rio de Janeiro, os interessados podem comprar no site Eventim. Já o público de Curitiba e Porto Alegre pode adquirir os ingressos no site Bilheto.

Glenn Hughes no Brasil

  • Quando: de 11 a 18 de novembro de 2025
  • Onde: Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba
  • Vendas e mais informações: sites DdTickets, Eventim e Bilheto

agenda cultural

