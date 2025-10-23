Músico inglês Glenn Hughes anuncia shows no Brasil em novembro

Músico inglês Glenn Hughes anuncia shows no Brasil em novembroMúsico inglês Glenn Hughes se apresenta no Brasil este ano com 5 shows
Conhecido pelos amantes do rock mundial, o inglês Glenn Hughes vem ao Brasil no mês de novembro para cinco apresentações em cidades diferentes.
Os shows integram a turnê de despedida “The Chosen Years Tour” e devem marcar a trajetória do artista que já passou pelas bandas Deep Purple, Trapeze e Black Sabbath.
O músico desembarca no País no dia 11 de novembro, para o primeiro show em Porto Alegre. Na sequência, Hughes se apresenta em Belo Horizonte, no dia 13, e no Rio de Janeiro, no dia 14 do mesmo mês.
Na semana seguinte, Glenn Hughes se apresenta em São Paulo, no dia 16, e finaliza passagem pelo Brasil no dia 18, com show na cidade de Curitiba.
Os ingressos já estão disponíveis para compra. Shows em Belo Horizonte e São Paulo estão disponíveis no site da DdTickets. Para a apresentação no Rio de Janeiro, os interessados podem comprar no site Eventim. Já o público de Curitiba e Porto Alegre pode adquirir os ingressos no site Bilheto.
Glenn Hughes no Brasil
- Quando: de 11 a 18 de novembro de 2025
- Onde: Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba
- Vendas e mais informações: sites DdTickets, Eventim e Bilheto