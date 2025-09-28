Selena Gomez divulga fotos do seu casamento com Benny Blanco

Selena Gomez e Benny Blanco se casaram em cerimônia intimista neste sábado, 27 / Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora e atriz Selena Gomez, 33, e o produtor Benny Blanco, 37, divulgaram fotos do seu casamento, que aconteceu neste sábado, 27. “Minha esposa na vida real”, comentou o esposo na publicação. As imagens foram feitas no jardim externo de uma propriedade privada em Montecito, na Califórnia, segundo o TMZ.

A localização da cerimônia, assim como a do jantar, não tinham sido divulgadas até o momento nem mesmo aos convidados, informou o Entertainment Tonight. Benny e Selena teriam mantido segredo pela segurança de seus convidados. Para o casamento, o casal optou por peças da marca Ralph Lauren. A noiva usou um vestido longo e pouco volumoso com frente única e costas abertas, assim como bordados florais e plumas no pescoço. O noivo usou um smoking preto e gravata borboleta. Os dois assumiram o namoro no final de 2023 e estavam noivos desde dezembro do ano passado. Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram em cerimônia intimista neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram Selena Gomez e Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 Crédito: Reprodução/Instagram

Casamento de Selena Gomez: quem estava presente? 170 convidados eram esperados para o grande dia. Todos, com exceção de Taylor Swift, ficaram no resort El Canto, onde acredita-se terem gastado cerca de R$ 3,2 milhões em hospedagens. Swift ficou em outro hotel de luxo da cidade, que não foi divulgado pela sua segurança. A cantora esteve na cerimônia, mas não esteve acompanhada do noivo, Travis Kelce. O jogador de futebol americano se preparava para uma partida no Kansas neste domingo, 28.