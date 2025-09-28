Selena Gomez divulga fotos do seu casamento com Benny Blanco

Selena Gomez divulga fotos do seu casamento com Benny BlancoO casal teve uma cerimônia intimista em Montecito, na Califórnia. Entre os convidados, estava Taylor Swift, amiga próxima da cantora
A cantora e atriz Selena Gomez, 33, e o produtor Benny Blanco, 37, divulgaram fotos do seu casamento, que aconteceu neste sábado, 27. “Minha esposa na vida real”, comentou o esposo na publicação.
As imagens foram feitas no jardim externo de uma propriedade privada em Montecito, na Califórnia, segundo o TMZ.
A localização da cerimônia, assim como a do jantar, não tinham sido divulgadas até o momento nem mesmo aos convidados, informou o Entertainment Tonight. Benny e Selena teriam mantido segredo pela segurança de seus convidados.
Para o casamento, o casal optou por peças da marca Ralph Lauren. A noiva usou um vestido longo e pouco volumoso com frente única e costas abertas, assim como bordados florais e plumas no pescoço. O noivo usou um smoking preto e gravata borboleta.
Os dois assumiram o namoro no final de 2023 e estavam noivos desde dezembro do ano passado.
Casamento de Selena Gomez: quem estava presente?
170 convidados eram esperados para o grande dia. Todos, com exceção de Taylor Swift, ficaram no resort El Canto, onde acredita-se terem gastado cerca de R$ 3,2 milhões em hospedagens.
Swift ficou em outro hotel de luxo da cidade, que não foi divulgado pela sua segurança.
A cantora esteve na cerimônia, mas não esteve acompanhada do noivo, Travis Kelce. O jogador de futebol americano se preparava para uma partida no Kansas neste domingo, 28.
Algumas das celebridades presentes eram Steve Martin, Paul Rudd e Martin Short, que contracenaram com Selena na série “Only Murders in the Building”.
Meryl Streep também havia confirmado presença, mas cancelou de última hora, porque estaria focada nas gravações de "O Diabo Veste Prada 2", segundo o PageSix. A atriz namora com Martin Short, que também está na série em que a noiva participa.
Paris Hilton também esteve no evento com o marido, o empreendedor Carter Reum.