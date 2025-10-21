'É mais difícil criar uma criança do que comandar ônibus espacial', diz pioneira da Nasa à BBC

Eileen Collins A astronauta Eileen Collins com a filha mais nova, Bridget Ela é a astronauta que quebrou o "teto de vidro". E foi além. Eileen Collins fez história ao se tornar a primeira mulher a pilotar e comandar uma nave espacial da Nasa. Mas, apesar de seus feitos marcantes, sua trajetória é pouco conhecida pelas pessoas.

Agora, um documentário que narra sua trajetória pioneira, chamado Spacewoman ("Mulher do Espaço", em tradução livre, sem previsão de estreia nos cinemas brasileiros), busca mudar essa falta de reconhecimento popular. A BBC conversou com Collins no Museu da Ciência, em Londres. Ela fala com suavidade, é acolhedora e tem os pés no chão, mas logo se percebe sua concentração e determinação. Há firmeza por trás da voz calma. "Eu estava lendo um artigo sobre os astronautas do programa Gemini [conduzido pela Nasa entre 1961 e 1966]. Eu devia ter uns nove anos e pensei: isso é a coisa mais incrível do mundo. É isso que eu quero fazer", conta.

"É claro que, naquela época, não havia mulheres astronautas. Mas pensei: vou ser uma mulher astronauta." NASA O programa de ônibus espaciais da Nasa operou por três décadas 'Não era só sobre mim' Aquela garotinha, porém, sonhava ainda mais alto: queria estar no comando de uma nave espacial. E a única forma de conseguir isso era entrar para as Forças Armadas e tornar-se piloto de testes.

Na Força Aérea, Collins se destacou e foi selecionada para integrar o programa de astronautas. Ela pilotaria ônibus espaciais, como são chamados os "aviões espaciais" da Nasa. Collins sabia que os olhos do mundo estavam sobre ela quando sua primeira missão decolou, em 1995. "Como primeira mulher a pilotar o ônibus espacial, trabalhei muito porque não queria que as pessoas dissessem: 'Olhem, a mulher errou'. Não era só sobre mim, era sobre as mulheres que viriam depois", conta.

"E eu queria que a reputação das mulheres piloto fosse: 'Ei, elas são realmente boas'." Tony Jolliffe/ BBC News Desde muito jovem, Eileen Collins queria ser uma astronauta Ela era tão competente que logo foi promovida a comandante, outro feito inédito. Collins também era mãe de dois filhos pequenos. O fato de ser esposa, mãe e astronauta era frequentemente mencionado nas coletivas de imprensa da época, e alguns jornalistas pareciam surpresos com a ideia de que ela pudesse ser as três coisas ao mesmo tempo.