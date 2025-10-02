Tilly Norwood: a atriz criada por IA que está revoltando Hollywood

Tilly Norwood, atriz totalmente feita por IA, causa polêmica com estreia / Crédito: Divulgação/Particle Productions Ltd

Tilly Norwood é uma atriz gerada por inteligência artificial, cuja estreia pública em 2025 provocou intenso debate na comunidade cinematográfica. Criada pelo estúdio Xicoia, braço de IA da empresa Particle6, liderada pela atriz e produtora holandesa Eline Van der Velden; Norwood combina algoritmos e supervisão humana para formar uma presença digital que se comporta como celebridade.

Tilly Norwood: origem e concepção da IA O projeto Xicoia foi oficialmente apresentado em 27 de setembro de 2025 durante a Cúpula de Zurique, evento paralelo ao Festival de Cinema de Zurique, onde Norwood foi exibida como uma nova forma de talento artificial. A intenção declarada é transformá-la em uma “próxima Scarlett Johansson ou Natalie Portman”, segundo Van der Velden em discurso. Na concepção, Tilly não é apenas uma “cara bonita”: recebe um histórico fictício, personalidade própria, envolvimento em redes sociais e “testes de cena” para construir uma narrativa envolvente.

Seu modelo de funcionamento mescla automação e intervenção humana, com roteiros e direcionamentos criativos de profissionais de cinema e entretenimento. Até setembro de 2025, a conta de Tilly no Instagram alcançava cerca de 36 mil seguidores, com postagens que simulam hábitos humanos: fotos em cafés, testes de figurino, anúncios de cena e bastidores fictícios.

Tilly Norwood: reação na indústria cinematográfica A revelação de Tilly Norwood gerou forte reação, principalmente por parte dos sindicatos de atores nos EUA. O SAG-AFTRA (Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio, em português) emitiu declaração afirmando que a criatividade deve permanecer centrada no humano e condenou o uso de personagens sintéticos treinados a partir do trabalho de artistas reais sem permissão ou remuneração. Para o sindicato, Tilly não é atriz, mas um programa computacional que carece de experiência vivida, emoção e conexão artística genuína.