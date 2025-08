Mercado das Flores é comércio, mas também passeio, dizem frequentadores

No começo da avenida Pontes Vieira , em Fortaleza , na praça Joaquim Távora, está o Mercado das Flores . Segundo cidadãos que o frequentavam na manhã deste domingo, 3, o local vai além da comercialização de flores, plantas e acessórios, e se torna um passeio propício para as famílias da Capital.

Ela contou já conhecer o Mercado por influência da mãe dela, que trabalha com arranjos florais. O casal ainda não tem plantas em casa por conta do cachorro que tutora, mas o que não falta é sogra que gosta de planta .

“Na casa da minha mãe, na casa da mãe dela, que tem quintal , todas têm plantas e aqui tem variedades, né?”, contou ele. “Inclusive a gente tava identificando as que têm em cada casa, aí no Mercado”, completou.

Ter o Mercado das Flores como opção de lazer com o filho é “muito bom”, disse Juliana. “Para tirar um pouco as crianças de casa, né? Você tem um ambiente verde e que é legal para a criança correr e conhecer outras coisas”.

“Hoje o que falta muito para as famílias é tempo de qualidade . E esse é um passeio que não é caro. Você está tendo um tempo com o seu filho, seu filho está saindo de frente das telas , está brincando, conhecendo outras pessoas, né? Então, vale muito a pena ”, argumentou.

Quem está na praça Joaquim Távora quase todo dia é o psicólogo e músico João Lucas, 35, que passeia com o cachorro da família, o Olaf (sim, inspirado em “Frozen”). “Ele é branco com nariz vermelho. Todinho, ó. Ele sempre passa aqui dentro [do Mercado] e fica olhando as plantinhas”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.08.2025: Estela Batista de Lima 37 anos arquiteta e urbanista. Movimentação do Mercado das Flores, na Praça Joaquim Távora.(Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A esposa de João, Estela Batista, 37, contou que se junta ao passeio pelo menos um domingo por mês: “A gente vem tomar café e vem comprar flores, porque eu gosto e lá em casa tem muito planta natural”. Neste domingo, a arquiteta procurava especificamente uma flor para colocar na entrada de casa.

“Eu tenho um terço para minha falecida sogra e sempre deixo uma planta por perto. A atual estava morrendo, era flor natural. Aí eu sempre troco”.

Goiana descendente de indígenas e moradora da Capital há 23 anos, Estela lembrou ter crescido com a avó “em um quintal cheio de plantas”. Então, as visitas ao Mercado das Flores costumeiramente “remetem alguma memória”.

“A maioria das [plantas] que eu vejo e acho lindas, eu levo”, confessou. “Aqui é bom em datas comemorativas, que aí a gente vem aqui pertinho comprar rosas”, concluiu a moradora do São João do Tauape.

Mercado das Flores é 'câmara de descompressão'

Sérgio Ricardo é engenheiro-agrônomo da Shiripatola, uma das lojas que operam no Mercado das Flores. Segundo ele, o produto mais procurados são, como o nome do local já diz, as flores. “Mas, o mercado tem um mix muito bom que inclui vasos, terra, acessórios, fontes”, enumerou.

“Hoje o nosso mercado tem todo o mix para atender os apaixonados por plantas”, complementou Sérgio. Essa busca por variedade, pontuou, se reflete na atuação da Shiripatola. “A gente faz muitas viagens para trazer novidades, porque chega no ponto que o cliente não quer mais a mesma planta”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.08.2025: Sergio Ricardo, engenheiro agrônomo. Movimentação do Mercado das Flores, na Praça Joaquim Távora.(Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.08.2025: Sergio Ricardo, engenheiro agrônomo. Movimentação do Mercado das Flores, na Praça Joaquim Távora.(Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O engenheiro-agrônomo citou três diferenciais do Mercado, começando pela “união entre comprar flores e plantas, mas também tomar um café [no outro mercado], apreciar um momento especial”.

Segundo, vêm o estacionamento e o fato do ambiente ser coberto, com um teto solar no centro. “Na estação de chuva, por exemplo, as pessoas querem comprar planta, e elas vão escolher um local fechado”.

Por fim, Sérgio enfatizou que os produtos são vendidos por produtores, e não por revendedores, por isso é “o melhor possível para a pessoa sair daqui com tudo, tem o preço e tem também produto mais fresco”.

O profissional acrescentou que a loja fornece um “plantão agronômico” gratuito para a população tirar dúvidas sobre jardinagem. “Pode ser online durante toda a semana. E aos domingos estou aqui presencialmente”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.08.2025: Movimentação do Mercado das Flores, na Praça Joaquim Távora.(Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.08.2025: Pollyana de Andrade Macedo 33 anos Assistente administrativo Jorge Henrique de Menezes Mota 37 anosAdministrador. Movimentação do Mercado das Flores, na Praça Joaquim Távora.(Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.08.2025: Movimentação do Mercado das Flores, na Praça Joaquim Távora.(Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.08.2025: Juliana Bezerra, 35 fisioterapia Cecília Cruz, 83 aposentada. Movimentação do Mercado das Flores, na Praça Joaquim Távora.(Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.08.2025: Jéssica do Carmo 24 anos psicóloga Otávio Monteiro 28 anos engenheiro eletricista. Movimentação do Mercado das Flores, na Praça Joaquim Távora.(Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As múltiplas possibilidades de aproveitamento do Mercado das Flores faz dele uma “câmara de descompressão”, na visão de Sérgio. “Nosso dia a dia é corrido e o objetivo aqui é trazer as pessoas para relaxar e conhecer”.

Ele relembrou da pandemia de Covid-19, momento em que as plantas foram “terapia, uma maneira das pessoas desopilarem”. Por isso, no período, o faturamento da loja “aumentou consideravelmente”.

“Só para você entender, o faturamento dobrou durante a pandemia. Quando a economia abriu e a gente pôde sair na rua, ele chegou num nível que não é o da pandemia, mas é acima do que era antes”, finalizou.

Serviço

Mercado das Flores

Onde: Avenida Pontes Vieira, 417 - Joaquim Távora



Horário: De segunda a sexta, das 8 às 17 horas; aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 13 horas



Perfil no Instagram: @mercadodasfloresfortal



Melhor dia para comprar: de sexta a domingo

Plantão agronômico da Shiripatola