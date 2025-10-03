Teatro Emiliano Queiroz está em fase de projeto

Um ano após morte de Emiliano Queiroz, teatro que leva nome do ator está em fase de projetoAté o momento, informações sobre a data, previsão da obra ou da abertura do novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz não foram divulgadas
Um ano após morte de Emiliano Queiroz (1936 -2024), o teatro que leva o nome do ator cearense continua em fase final de projeto. A informação foi repassada ao O POVO pelo superintendente de Ações Integradas do Sistema Fecomércio Ceará, Henrique Javi, em contato nesta sexta-feira, 3 de outubro.
Segundo Henrique, o projeto do Centro Cultural, que deve abrigar o novo teatro, está em fase final de desenvolvimento, e seguirá para processo de licitação.
Emiliano Queiroz morreu em 4 de outubro de 2024, aos 88 anos, vitimado por uma parada cardíaca. Neste sábado, 4 de outubro, é marcada a data de um ano da morte do ator cearense.
O superintendente explicou que alguns "desafios de urbanismo e logística" estão sendo tratados diretamente com a Prefeitura de Fortaleza. Ele completou informando que mais detalhes serão divulgados quando o projeto estiver finalizado.
"Tão logo o projeto esteja finalizado, faremos uma ampla divulgação, compartilhando todos os detalhes e o andamento das etapas", disse.
Teatro Sesc Emiliano Queiroz
O Teatro Sesc Emiliano Queiroz foi fundado em 2000, e tinha como localização a avenida Duque de Caxias, no Centro. Embora fechado desde a pandemia de covid-19, o primeiro teatro Serviço Social do Comércio no Ceará (Sesc) já foi palco de muitas apresentações nos anos de funcionamento.
Em julho de 2024, a Fecomércio Ceará confirmou a realocação do teatro para as proximidades do Mercado dos Pinhões, na Praça Visconde de Pelotas.
No mesmo período, o presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão, anunciou o Centro Cultural do Sesc, que irá abrigar o novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz.
Até o momento, informações sobre a data, previsão da obra ou da abertura do novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz não foram divulgadas.
Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo
O anúncio da realocação foi realizado durante a abertura da exposição “Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo”.
A mostra funciona de maneira itinerante, pelas unidades do Sesc no Ceará. Atualmente, ela está em cartaz na unidade de Juazeiro do Norte, e segue até 31 de outubro.
Com fotografias da carreira, cartazes, prêmios e muitos registro diferentes do cinema e da televisão, a exposição seguirá para o Crato, Iguatu e Sobral, e vai finalizar no Centro Cultural Sesc, quando estiver pronto - onde ficará de forma permanente.
Relembre trajetória de Emiliano Queiroz
O ator Emiliano Queiroz nasceu em Aracati, distante 148,4 km de Fortaleza, e iniciou sua trajetória com a arte ainda na adolescência, quando entrou na companhia teatral da capital cearense.
Na juventude, trabalhou como ator, produtor, humorista, apresentador e cenógrafo em programas de TV do Estado.
No âmbito nacional, Emiliano Queiroz trilhou carreira na televisão, cinema e teatro por todo o País.
Reconhecido como um dos atores que mais participou de produções da Rede Globo, o cearense integrou o elenco de novelas e minisséries, como: “Irmãos Coragem” (1970), “O Bem-Amado” (1973), “Irmãos Coragem” (1995), “Senhora do Destino” (2004), “Alma Gêmea” (2005),“Hoje é Dia de Maria” (2005) e “Éramos Seis” (2020).
Já no cinema, Emiliano participou de "O Homem que Comprou o Mundo" (1968), "Independência ou Morte" (1972), "Tiradentes" (1990), "Madame Satã" (2002), "Feliz Natal" (2008), "Meu Pé de Laranja Lima" (2012) e outros títulos. (colaborou com Lillian Santos)