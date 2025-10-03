Teatro Emiliano Queiroz está em fase de projeto

Ator cearense Emiliano Queiroz dá nome a teatro / Crédito: Tatiana Fortes em 21/06/2015

Um ano após morte de Emiliano Queiroz (1936 -2024), o teatro que leva o nome do ator cearense continua em fase final de projeto. A informação foi repassada ao O POVO pelo superintendente de Ações Integradas do Sistema Fecomércio Ceará, Henrique Javi, em contato nesta sexta-feira, 3 de outubro. Leia no O POVO | Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza



Segundo Henrique, o projeto do Centro Cultural, que deve abrigar o novo teatro, está em fase final de desenvolvimento, e seguirá para processo de licitação. Emiliano Queiroz morreu em 4 de outubro de 2024, aos 88 anos, vitimado por uma parada cardíaca. Neste sábado, 4 de outubro, é marcada a data de um ano da morte do ator cearense. Ator Emiliano Queiroz morreu, aos 88 anos, e deixa importante legado para a dramaturgia nacional Crédito: O POVO.Doc O superintendente explicou que alguns "desafios de urbanismo e logística" estão sendo tratados diretamente com a Prefeitura de Fortaleza. Ele completou informando que mais detalhes serão divulgados quando o projeto estiver finalizado.

"Tão logo o projeto esteja finalizado, faremos uma ampla divulgação, compartilhando todos os detalhes e o andamento das etapas", disse. Teatro Sesc Emiliano Queiroz O Teatro Sesc Emiliano Queiroz foi fundado em 2000, e tinha como localização a avenida Duque de Caxias, no Centro. Embora fechado desde a pandemia de covid-19, o primeiro teatro Serviço Social do Comércio no Ceará (Sesc) já foi palco de muitas apresentações nos anos de funcionamento. Em julho de 2024, a Fecomércio Ceará confirmou a realocação do teatro para as proximidades do Mercado dos Pinhões, na Praça Visconde de Pelotas.

Ator cearense Emiliano Queiroz dá nome a teatro Crédito: Matheus Souza No mesmo período, o presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão, anunciou o Centro Cultural do Sesc, que irá abrigar o novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz. Até o momento, informações sobre a data, previsão da obra ou da abertura do novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz não foram divulgadas.

Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo O anúncio da realocação foi realizado durante a abertura da exposição “Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo”. A mostra funciona de maneira itinerante, pelas unidades do Sesc no Ceará. Atualmente, ela está em cartaz na unidade de Juazeiro do Norte, e segue até 31 de outubro. Com fotografias da carreira, cartazes, prêmios e muitos registro diferentes do cinema e da televisão, a exposição seguirá para o Crato, Iguatu e Sobral, e vai finalizar no Centro Cultural Sesc, quando estiver pronto - onde ficará de forma permanente.