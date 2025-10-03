Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Teatro Emiliano Queiroz está em fase de projeto

Um ano após morte de Emiliano Queiroz, teatro que leva nome do ator está em fase de projeto

Até o momento, informações sobre a data, previsão da obra ou da abertura do novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz não foram divulgadas
Um ano após morte de Emiliano Queiroz (1936 -2024), o teatro que leva o nome do ator cearense continua em fase final de projeto. A informação foi repassada ao O POVO pelo superintendente de Ações Integradas do Sistema Fecomércio Ceará, Henrique Javi, em contato nesta sexta-feira, 3 de outubro.

Segundo Henrique, o projeto do Centro Cultural, que deve abrigar o novo teatro, está em fase final de desenvolvimento, e seguirá para processo de licitação.

Emiliano Queiroz morreu em 4 de outubro de 2024, aos 88 anos, vitimado por uma parada cardíaca. Neste sábado, 4 de outubro, é marcada a data de um ano da morte do ator cearense.

O superintendente explicou que alguns "desafios de urbanismo e logística" estão sendo tratados diretamente com a Prefeitura de Fortaleza. Ele completou informando que mais detalhes serão divulgados quando o projeto estiver finalizado.

"Tão logo o projeto esteja finalizado, faremos uma ampla divulgação, compartilhando todos os detalhes e o andamento das etapas", disse.

Teatro Sesc Emiliano Queiroz

O Teatro Sesc Emiliano Queiroz foi fundado em 2000, e tinha como localização a avenida Duque de Caxias, no Centro. Embora fechado desde a pandemia de covid-19, o primeiro teatro Serviço Social do Comércio no Ceará (Sesc) já foi palco de muitas apresentações nos anos de funcionamento.

Em julho de 2024, a Fecomércio Ceará confirmou a realocação do teatro para as proximidades do Mercado dos Pinhões, na Praça Visconde de Pelotas.

No mesmo período, o presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão, anunciou o Centro Cultural do Sesc, que irá abrigar o novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz.

Até o momento, informações sobre a data, previsão da obra ou da abertura do novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz não foram divulgadas.

Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo

O anúncio da realocação foi realizado durante a abertura da exposição “Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo”.

A mostra funciona de maneira itinerante, pelas unidades do Sesc no Ceará. Atualmente, ela está em cartaz na unidade de Juazeiro do Norte, e segue até 31 de outubro.

Com fotografias da carreira, cartazes, prêmios e muitos registro diferentes do cinema e da televisão, a exposição seguirá para o Crato, Iguatu e Sobral, e vai finalizar no Centro Cultural Sesc, quando estiver pronto - onde ficará de forma permanente.

Relembre trajetória de Emiliano Queiroz

O ator Emiliano Queiroz nasceu em Aracati, distante 148,4 km de Fortaleza, e iniciou sua trajetória com a arte ainda na adolescência, quando entrou na companhia teatral da capital cearense.

Na juventude, trabalhou como ator, produtor, humorista, apresentador e cenógrafo em programas de TV do Estado.

No âmbito nacional, Emiliano Queiroz trilhou carreira na televisão, cinema e teatro por todo o País.

Reconhecido como um dos atores que mais participou de produções da Rede Globo, o cearense integrou o elenco de novelas e minisséries, como: “Irmãos Coragem” (1970), “O Bem-Amado” (1973), “Irmãos Coragem” (1995), “Senhora do Destino” (2004), “Alma Gêmea” (2005),“Hoje é Dia de Maria” (2005) e “Éramos Seis” (2020).

Já no cinema, Emiliano participou de “O Homem que Comprou o Mundo” (1968), “Independência ou Morte” (1972), “Tiradentes” (1990), “Madame Satã” (2002), “Feliz Natal” (2008), “Meu Pé de Laranja Lima” (2012) e outros títulos. (colaborou com Lillian Santos)

