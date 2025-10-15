Atriz que fez Tiazinha fala sobre redenção: 'Milagre da cura’

Suzana Alves, que hoje é ativa na igreja evangélica, publica imagem feita com IA ao lado da sua personagem Tiazinha e reflete sobre nova fase da vida

Conhecida como a Tiazinha , personagem que marcou a década de 1990 na televisão brasileira, a atriz Suzana Alves chamou atenção nas redes sociais por publicar uma foto ao lado da figura nesta quarta-feira, 15.

“Eu abracei o meu passado e encontrei o propósito que Deus escondia nele”, publicou Suzana, que usou um recurso de inteligência artificial para criar a imagem em que ela abraça sua personagem. Sobre seu passado como atriz, ela reflete que “hoje é testemunho vivo do amor de Deus”.

Leia também | Luciano Huck avalia personagens Tiazinha e Feiticeira: "Não caberia hoje"

Tiazinha: 'Graça e redenção'

Atualmente, Suzana tem 47 anos, é mãe e se define como uma “mulher de fé” pela religião evangélica. "Quando a gente deixa Deus entrar na nossa história, até o que foi dor se transforma em graça e redenção. E você, já ressignificou a sua história?", concluiu a personalidade digital no Instagram.

Confira | Anitta arrasta multidão fantasiada de Tiazinha no Carnaval de Aracati 2019