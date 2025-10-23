Caravanas de Natal da Coca-Cola passam pelo Ceará; saiba onde

Caravanas de Natal da Coca-Cola voltam a visitar cidades cearenses em 2025 / Crédito: Renato Lima/Divulgação

Tradicional ação do período natalino, a Caravana de Natal da Solar Coca-Cola já tem datas e locais para passar novamente pelo Ceará. Ainda em outubro, oito cidades cearenses receberão visitas do projeto. A informação é exclusiva do O POVO. Nas caravanas, Papai Noel e Mamãe Noel são protagonistas. Quatro caminhões iluminados seguem trajeto que passa por pontos estratégicos dos municípios, como praças e comércios. A jornada se inicia na próxima quarta-feira, 29.

Na data, as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha são agraciadas com rotas. O desfile retorna ao Ceará entre os dias 9 e 15 de novembro, com Fortaleza (9 e 12 de novembro), Aquiraz (11 de novembro), Russas (15 de novembro) e Pacatuba e Maracanaú (13 de novembro). Caravana de Natal: trajeto em velocidade reduzida e paradas estratégicas O projeto das caravanas de Natal da Coca-Cola percorre os nove estados do Nordeste, passando por quase 30 cidades com apresentações em capitais, municípios do interior e regiões metropolitanas.

Os desfiles natalinos partem às 17h30min, com trajeto em velocidade reduzida e paradas estratégicas. Segundo a organização, o tempo total do percurso pode variar conforme o trânsito e as condições locais. Todos os percursos das caravanas podem ser conferidos no site da Coca-Cola.