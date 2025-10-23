Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caravanas de Natal da Coca-Cola passam pelo Ceará; saiba onde

Cidades cearenses recebem visitas de caravanas de Natal da Coca-Cola até novembro; saiba quais municípios são contemplados
Atualizado às
Tradicional ação do período natalino, a Caravana de Natal da Solar Coca-Cola já tem datas e locais para passar novamente pelo Ceará. Ainda em outubro, oito cidades cearenses receberão visitas do projeto. A informação é exclusiva do O POVO.

Nas caravanas, Papai Noel e Mamãe Noel são protagonistas. Quatro caminhões iluminados seguem trajeto que passa por pontos estratégicos dos municípios, como praças e comércios. A jornada se inicia na próxima quarta-feira, 29.

Na data, as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha são agraciadas com rotas. O desfile retorna ao Ceará entre os dias 9 e 15 de novembro, com Fortaleza (9 e 12 de novembro), Aquiraz (11 de novembro), Russas (15 de novembro) e Pacatuba e Maracanaú (13 de novembro).

Caravana de Natal: trajeto em velocidade reduzida e paradas estratégicas

O projeto das caravanas de Natal da Coca-Cola percorre os nove estados do Nordeste, passando por quase 30 cidades com apresentações em capitais, municípios do interior e regiões metropolitanas.
Os desfiles natalinos partem às 17h30min, com trajeto em velocidade reduzida e paradas estratégicas.

Segundo a organização, o tempo total do percurso pode variar conforme o trânsito e as condições locais. Todos os percursos das caravanas podem ser conferidos no site da Coca-Cola.

No primeiro trajeto no Ceará, na quarta-feira, 29, o desfile parte do Diniz Supermercados, em Juazeiro do Norte, e segue pelo Cariri Shopping, Mercadão São Luiz (Crato) até a Praça da Sé (Crato).

Caravanas Coca-Cola 2025: confira os trajetos no Ceará

Crato, Juazeiro e Barbalha

  • Quando: quarta-feira, 29, a partir das 17h30min  
  • Onde: saída do Diniz Supermercados, em Juazeiro do Norte; percurso segue pelo Cariri Shopping, Mercadão São Luiz (Crato) e Praça da Sé (Crato)
  • Mais informações e trajeto completo: clique aqui 

Fortaleza

  • Quando: domingo, 9 de novembro, e quarta-feira, 12 de novembro, a partir das 17h30min
  • Onde: dia 9 - saída do Shopping Iguatemi Bosque e trajeto pela Praça Portugal (av. Dom Luís) até a Estátua de Iracema, na av. Beira Mar; dia 12 - saída do Cometa Supermercados (rua Júlio Lima) e trajeto pelo Super do Povo (av. Dr. Silas Munguba) até Center Box (av. José Bastos)
  • Mais informações e trajeto completo: clique aqui e aqui 

Aquiraz

  • Quando: terça-feira, 11 de novembro, a partir das 17h30min
  • Onde: saída do Beach Park (rua Porto das Dunas) e trajeto até o Mega Atacadista (av. Frei Cirilo)
  • Mais informações e trajeto completo: clique aqui

Pacatuba e Maracanaú

  • Quando: quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 17h30min
  • Onde: saída da Fábrica da Solar Coca-Cola, em Maracanaú, e trajeto pelo Assaí Atacadista (Maracanaú), Mix Mateus (Maracanaú) até a frente do Estádio Betão (Pacatuba)
  • Mais informações e trajeto completoclique aqui

Russas

  • Quando: sábado, 15 de novembro, a partir das 17h30min
  • Onde: saída do Supermercado Rabelo (Centro); trajeto pelo Supermercado Granjeiro (Planalto da Catumbela), Terminal Rodoviário de Russas; Praça da Igreja Matriz; Super Granjeiro (Centro) e Mix Mateus (Vila Ramalho)
  • Mais informações e trajeto completoclique aqui 

