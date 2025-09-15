Peixe raro de quase 2 metros encalha em praia na Califórnia

O Departamento de Parques Regionais do Condado de Sonoma informou que visitantes acionaram funcionários do espaço depois de acreditarem ter visto dois tubarões perto do cais. Os animais eram, na verdade, peixes-lua Mola tecta, uma das espécies mais raras do mundo.

Um peixe-lua de quase dois metros de comprimento foi encontrado encalhado na areia do Parque Regional Doran, na costa de Bodega Bay, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O Mola tecta também é conhecido como "peixe-lua enganador", devido à sua semelhança com o peixe-lua Mola mola, espécie mais comum. Uma das principais diferenças entre os dois está no formato do corpo, que costuma ser mais estreito no caso do Mola tecta. Essa espécie só foi oficialmente identificada em 2017, por uma equipe liderada pela bióloga marinha Marianne Nyegaard, da Nova Zelândia.

O peixe-lua encontrado em Bodega Bay media cerca de 1,8 metros de comprimento e pelo menos 90 centímetros de largura. Ele não sobreviveu.

Segundo o The Press Democrat, a equipe de Marianne acreditava, a princípio, que o Mola tecta só era encontrado no Hemisfério Sul. No entanto, desde 2017, já houve pelo menos seis registros desse peixe em praias dos EUA, no Hemisfério Norte. A bióloga explicou que é comum que esses animais encalhem e que, inicialmente, não há indícios de interferência humana.

O escritor e professor de inglês na Universidade Estadual de Sonoma, Stefan Kiesbye, foi um dos visitantes do Parque Regional Doran a encontrar o Mola tecta. Ao jornal americano, ele descreveu o animal como "enorme", "estranho" e "lindo". "É como se, de repente, você estivesse em outro planeta", declarou Kiesbye ao Press Democrat.