Morre a cantora Vanessa Rios, ex-Forró do Muído, aos 42 anos

Vanessa permaneceu na banda Kitara por um ano. Depois, integrou o Forró do Muído e então a Capim com Mel, onde ficou por cinco anos / Crédito: Reprodução/Instagram @vanessariosoficial

A cantora de brega e forró Vanessa Rios morreu aos 42 anos, no Recife. Ela foi vocalista de bandas como Kitara, Capim com Mel e Forró do Muído. Informação foi confirmada neste domingo, 26, pelo grupo Capim com Mel. A artista estava internada no Hospital Santa Joana, na capital pernambucana, onde tratava um câncer pulmonar, informou a banda de forró ao G1 Pernambuco. Vanessa faleceu na noite desse sábado, 25.