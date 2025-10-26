Morre a cantora Vanessa Rios, ex-Forró do Muído, aos 42 anos

Morre a cantora Vanessa Rios, ex-Forró do Muído, aos 42 anosVanessa Rios estava internada, sob tratamento de câncer pulmonar. Artista recifense deixa uma filha de 26 anos e o marido
A cantora de brega e forró Vanessa Rios morreu aos 42 anos, no Recife. Ela foi vocalista de bandas como Kitara, Capim com Mel e Forró do Muído. Informação foi confirmada neste domingo, 26, pelo grupo Capim com Mel.
A artista estava internada no Hospital Santa Joana, na capital pernambucana, onde tratava um câncer pulmonar, informou a banda de forró ao G1 Pernambuco. Vanessa faleceu na noite desse sábado, 25.
O velório da cantora está marcado para terça-feira, 28, a partir de 10 horas, no Cemitério Memorial Guararapes, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, município na Região Metropolitana do Recife.
A artista deixa uma filha, Larissa Rios, de 26 anos, e o marido, Joe Ridenhour.
Leia mais
Morre Vanessa Rios: quem era a cantora?
Vanessa Rios nasceu em Recife e cresceu em Candeias, bairro de Jaboatão dos Guararapes. Sua carreira iniciou solo, antes de ela se juntar à banda Boa Toda. Seu primeiro sucesso, “Lençol vermelho” (2012), veio com o grupo.
Dois anos depois, Vanessa foi escolhida como vocalista da banda Kitara, após a saída de Carla Alves, por meio de concurso promovido pela TV Globo. Ela então se apresentou com a banda no programa “Esquenta”.
Em entrevista para o especial de 60 anos da emissora exibido pelo NE1, em abril último, Vanessa relembrou sua participação no concurso: “É muito emocionante você cantar uma música e ter a resposta do público”.
Vanessa permaneceu na banda Kitara por um ano. Depois, integrou o Forró do Muído e então a Capim com Mel, onde ficou por cinco anos.