Morre Maurílio Arrais, criador da Distrivideo e ícone do audiovisual cearense

Maurílio Arrais Maia era dono e fundador da Distrivideo, uma das últimas locadoras em funcionamento em Fortaleza

Considerado um ícone da cultura cinematográfica cearense , o empreendedor nascido em 1934 foi responsável por administrar uma locadora que era mais do que um estabelecimento comercial.

Nesta terça-feira, 21, faleceu Maurílio Arrais Maia, dono e fundador da Distrivideo . A fatalidade foi noticiada em nota pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).

A Distrivideo funcionava como um espaço de convivência, onde os clientes encontravam filmes, acolhimento e pertencimento com uma comunidade que apreciava a arte do cinema. “Um ponto de encontro, de afetos, que está na memória de muitos cearenses”, descreve a nota da Secult.

As últimas locadoras de filmes de Fortaleza

Houve uma época em que as locadoras de filmes eram o refúgio de quem escolhia um feriadão mais sossegado. Empresas como a Distrivídeo, a última grande locadora de Fortaleza, e a Aza Vídeo chegaram a ter 18 unidades espalhadas nos bairros da Capital.

Quase todas as empresas do segmento encerraram as atividades e as que ficaram precisaram se reinventar. Ou pelo menos apostar na excelência do serviço para manter o que ficou do público.