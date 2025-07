Preta Gil deixa filho e neta; lembre momentos marcantes da vida pessoal da cantora

Ela deixa apenas um filho, fruto do casamento com o ator Otávio Müller, chamado Francisco Gadelha Gil Moreira Muller de Sá, conhecido apenas como Fran.

Preta Gil morreu nesse domingo , 20, após complicações de um câncer no intestino que estava sendo tratado nos Estados Unidos. Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, a cantora também era empresária, produtora e apresentadora, tendo uma carreira de mais de vinte anos no mercado fonográfico brasileiro.

Nascida em 8 de agosto de 1974, Preta Gil quase foi registrada com outro nome por conta do cartório. Isso porque Gilberto Gil foi impedido de registrar a filha com o nome Preta . “Se fosse Branca, Rosa ou Clara, pode? Acho que a senhora já registrou muitas”, disse ele ao contar a história sobre a situação.

Em 2015, Preta Gil se tornou avó ao dar as boas-vindas à primeira e única neta, Sol de Maria Gil , fruto do relacionamento entre Francisco e a dançarina Laura Fernandez. Em homenagem à primeira bisneta, Gilberto Gil lançou a faixa “Sol de Maria” em 2018 como parte do seu álbum “OK OK OK”.

Em 2002, veio a virada de chave da sua carreira, quando após organizar dois concertos no bar Mistura Fina, no Rio de Janeiro, ela decidiu se tornar cantora.

A faixa se manteve como uma das mais populares do repertório da cantora, acumulando 7 milhões de reproduções no Spotify e 15 milhões de visualizações no YouTube em sua versão ao vivo com Ana Carolina .

Logo em seu primeiro álbum, Preta Gil estourou em todo o país com um de seus maiores sucessos. Composta por Ana Carolina e Totonho Villeroy, “ Sinais de Fogo ” foi o single de estreia de “Prêt-à Porter” e serviu para consolidar a imagem da artista como uma cantora independente do legado musical de seu pai.

A ideia era que as fotos simbolizassem seu renascer como artista, mas Preta disse em entrevista à Forbes em 2022 que as pessoas estavam mais interessadas em “saber o que seu pai achava das fotos que da música em si”.

Além disso, a música ganhou uma nova versão com participação de Anitta, trazendo um arranjo mais pop.

Cantora foi uma das primeiras artistas a se assumir bissexual

Em post feito no Dia do Orgulho de 2022, Preta Gil relembrou que sofreu críticas quando se assumiu bissexual ainda no começo da carreira. “Amores, hoje é o Dia do Orgulho LGBTQIAP+!!! Eu tenho muito orgulho de ser uma mulher assumidamente bissexual, carrego essa bandeira para onde eu for”, escreveu ela na publicação.

Já em outubro de 2023, em entrevista ao “De Frente com Blogueirinha”, a artista revelou que teve uma paixão platônica por Ana Carolina, mas que não rendeu nada.

"Ela não quis saber. Corri atrás dela loucamente. Ela me deu toco atrás de toco. Não sei [por que ela não quis ficar comigo], eu pergunto isso para ela até hoje”, disse.

Preta Gil e Ana Carolina permaneceram amigas apesar do romance nunca concretizado Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar do romance que nunca aconteceu, as duas permaneceram grandes amigas, com Ana Carolina dizendo: “Te dei coisas muito melhores, te dei canções”, revelou Preta.

“Noite Preta” e o sucesso entre comunidade LGBTQIA+

Em 2007, Preta Gil decidiu estrear um show chamado “Noite Preta” em uma pequena casa de shows na zona sul do Rio de Janeiro que cresceu graças ao boca-a-boca entre anônimos e famosos, como Lulu Santos, que se dizia admirador declarado.

O sucesso foi tanto que “Noite Preta” fixou residência na boate gay The Week, consolidando Preta Gil como uma musa da comunidade LGBTQIA+. Foi ali que ela gravou o álbum e DVD “Noite Preta ao vivo” em outubro de 2009, mas lançado apenas em agosto de 2010.

Após o falecimento da artista, alguns fãs decidiram postar registros do show, como um realizado em 2011, em Manaus, no qual Preta Gil cantou o hit “Bad Romance” de Lady Gaga com um fã no palco.

Estou bem tocado com a ida de Preta Gil, fico muito feliz de ter curtido uma “Noite Preta” dela aqui em Manaus (2011), com direito a subir no palco e cantar “bad romance” com ela, foi uma graça. que resiliência, que alegria! Que ela continue inspirado a gente a ser livre ❤️ pic.twitter.com/lmu41Thtaz — Rafa (@cafecomrafa) July 21, 2025

“Meu Xodó”

Em 2021, Preta Gil e seu filho Francisco lançaram a faixa “Meu Xodó”, durante a pandemia de covid-19.

Em entrevistas, a artista disse que vivia um momento de afastamento da música, mas seu herdeiro a estimulou a compor após realizarem lives juntos nas redes sociais. “Meu Xodó” ganhou um clipe com os dois publicado no YouTube.

Último show ao lado de seu pai, Gilberto Gil

A última grande apresentação de Preta Gil foi ao lado do pai, com uma participação no show de Gilberto Gil no dia 26 de abril deste ano, no Allianz Parque, em São Paulo. Pai e filha cantaram a música “Drão”, escrita para a mãe de Preta, em um dueto emocionante no qual ambos choraram.

Gilberto Gil e Preta realizaram uma última apresentação juntos durante a turnê de despedida "Tempo Rei" Crédito: Reprodução/Ale Frata

“Pai, que momento lindo que a gente está vivendo. Poder cantar juntos, cantar Drão, essa canção que você fez para minha mãe… Então, eu estou emocionada, feliz e orgulhosa de você. Muito mesmo”, disse Preta ao compartilhar o vídeo do show nas redes sociais.