CE recebe 586 frascos de remédio inovador contra câncer de mama

O primeiro lote do medicamento Trastuzumabe Entansina chegou nesta quinta-feira, 23, e será distribuído à secretaria estadual de saúde
O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou em sua rede social nesta quinta-feira, 23, a chegada de 586 frascos do medicamento Trastuzumabe Entansina no Ceará. O fármaco foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de uma forma agressiva do câncer de mama (HER2-positivo).

O primeiro lote, recebido pelo Ministério da Saúde, contém 11.978 unidades (6.206 de 100 mg e 5.772 de 160 mg) e chegou no dia 13 de outubro a Guarulhos, em São Paulo. A distribuição, que fica a cargo da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), seguirá os protocolos clínicos vigentes.

“A medida representa um grande avanço para a oncologia no País — uma grande vitória para a saúde pública e para o povo brasileiro, especialmente os cearenses”, afirmou o chefe do Executivo Estadual.

No total, quatro lotes do remédio são esperados, com entregas previstas para dezembro de 2025, março e junho de 2026. De acordo com o ministério, os insumos devem atender “100% da demanda atual pelo medicamento no SUS”, o que beneficiaria 1.144 pacientes neste ano.

Inca estima 73,6 mil novos casos de câncer de mama no Brasil em 2025 | LEIA MAIS

Remédio inovador para tratamento de câncer de mama no SUS: para quem é indicado?

O fármaco recebeu um investimento de R$ 159,3 milhões na compra de 34,4 mil frascos-ampola do medicamento. As unidades foram adquiridas com valor cerca de 50% abaixo do mercado, resultando em economia aproximada de R$ 165,8 milhões.

O Trastuzumabe Entansina é indicado para mulheres que seguem apresentando sinais da doença após a quimioterapia inicial, geralmente em casos do câncer de mama HER2- positivo em estágio III. As informações são do Ministério da Saúde.

