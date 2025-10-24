CE recebe 586 frascos de remédio inovador contra câncer de mama

586 unidades do medicamento Trastuzumabe Entansina chegaram ao Ceará nesta quinta-feira, 23, para tratamento do câncer de mama HER2- positivo / Crédito: Divulgação/Ascom Sesa

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou em sua rede social nesta quinta-feira, 23, a chegada de 586 frascos do medicamento Trastuzumabe Entansina no Ceará. O fármaco foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de uma forma agressiva do câncer de mama (HER2-positivo). O primeiro lote, recebido pelo Ministério da Saúde, contém 11.978 unidades (6.206 de 100 mg e 5.772 de 160 mg) e chegou no dia 13 de outubro a Guarulhos, em São Paulo. A distribuição, que fica a cargo da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), seguirá os protocolos clínicos vigentes.