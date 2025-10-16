Morre Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, aos 74 anos

Morre Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, aos 74 anosConhecido como "Spaceman", músico foi um dos fundadores do Kiss e ícone do rock mundial nas décadas de 1970 e 1980.
O rock perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas. Ace Frehley, guitarrista original do Kiss e conhecido pelo icônico personagem “Spaceman”, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 74 anos, em decorrência de uma hemorragia cerebral.
A informação foi confirmada por sites internacionais como TMZ, Rolling Stone e Variety, que também divulgaram comunicado da família do artista.
Segundo o TMZ, Frehley sofreu uma queda em seu estúdio semanas atrás, o que provocou a hemorragia. Desde então, ele havia cancelado seus compromissos e permanecido hospitalizado.
O guitarrista estava sendo mantido vivo por aparelhos, que foram desligados nesta quinta-feira, segundo relatos da imprensa norte-americana.
Em nota enviada à Rolling Stone, a família lamentou profundamente a perda:
“Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de poder cercá-lo de palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, atenciosas e pacíficas enquanto ele deixava esta Terra. A magnitude de sua partida é de proporções épicas e incompreensível”, diz o texto.
Ace Frehley: Um astro fora do tempo
Nascido em 27 de abril de 1951, no Bronx, em Nova York, Paul Daniel Frehley cresceu em meio a uma família musical e começou a tocar guitarra ainda na infância.
Antes da fama, trabalhou como carteiro e motorista de táxi, até decidir que o rock seria seu verdadeiro destino.
Em 1973, durante uma audição inusitada, apareceu usando um tênis de cada cor e um jeito despretensioso que chamou atenção.
Seu talento, porém, falou mais alto. Ao lado de Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss, formou o Kiss, uma das bandas mais influentes da história do hard rock.
Frehley criou a persona “Spaceman” (ou “Space Ace”), com maquiagem prateada em forma de estrela, tornando-se símbolo do espírito teatral e rebelde do grupo.
Foi ele quem desenhou o famoso logotipo de raio duplo da banda e participou diretamente da criação de clássicos como “Detroit Rock City”, “Rock and Roll All Nite” e “I Was Made for Lovin’ You”.
Ace Frehley: Ascensão, quedas e recomeços
Ace permaneceu no Kiss entre 1973 e 1982, período em que a banda atingiu o auge da fama mundial. Saiu após divergências internas e por conta de seu envolvimento com drogas e álcool, um tema que ele nunca escondeu.
Nos anos seguintes, Frehley fundou sua própria banda, a Frehley’s Comet, lançando o sucesso “Into the Night” e retomando o fôlego artístico. Em 1996, retornou ao Kiss para a grandiosa Reunion Tour, que reuniu a formação original.
O reencontro durou até 2002, quando o guitarrista decidiu novamente seguir carreira solo.
Frehley participou de 11 álbuns de estúdio do Kiss, além de oito discos solo. Sua versão de “New York Groove” se tornou um clássico do rock e símbolo de sua identidade musical. Entre os quatro fundadores do Kiss, Ace é o primeiro a morrer.