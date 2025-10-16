Morre Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, aos 74 anos

Guitarrista original do Kiss, Ace Frehley morre aos 74 anos após sofrer hemorragia cerebral / Crédito: Reprodução/ Instagram

O rock perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas. Ace Frehley, guitarrista original do Kiss e conhecido pelo icônico personagem “Spaceman”, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 74 anos, em decorrência de uma hemorragia cerebral. A informação foi confirmada por sites internacionais como TMZ, Rolling Stone e Variety, que também divulgaram comunicado da família do artista.

Segundo o TMZ, Frehley sofreu uma queda em seu estúdio semanas atrás, o que provocou a hemorragia. Desde então, ele havia cancelado seus compromissos e permanecido hospitalizado. O guitarrista estava sendo mantido vivo por aparelhos, que foram desligados nesta quinta-feira, segundo relatos da imprensa norte-americana. Em nota enviada à Rolling Stone, a família lamentou profundamente a perda:

“Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de poder cercá-lo de palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, atenciosas e pacíficas enquanto ele deixava esta Terra. A magnitude de sua partida é de proporções épicas e incompreensível”, diz o texto.

Ace Frehley: Um astro fora do tempo

Nascido em 27 de abril de 1951, no Bronx, em Nova York, Paul Daniel Frehley cresceu em meio a uma família musical e começou a tocar guitarra ainda na infância. Antes da fama, trabalhou como carteiro e motorista de táxi, até decidir que o rock seria seu verdadeiro destino.

Em 1973, durante uma audição inusitada, apareceu usando um tênis de cada cor e um jeito despretensioso que chamou atenção. Seu talento, porém, falou mais alto. Ao lado de Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss, formou o Kiss, uma das bandas mais influentes da história do hard rock.