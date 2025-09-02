Conheça o cachorro que caminhou 12 km até velório do tutor em MG

Nick, o cão que caminhou 12 km até o velório do tutor em Minas GeraisSozinho, caminhou para se despedir do seu tutor, que faleceu de infarto fulminante; conheça história de Nick
Nick, um cão sem raça definida, percorreu cerca de 12 km sozinho para chegar ao velório do seu tutor, Claudemir Cândido Luiz, em Ipuiúna, em Minas Gerais. Os dois moraram juntos no sítio da família por dez anos e eram inseparáveis, segundo a família.
Também conhecido como Marola, o tutor faleceu de infarto fulminante, aos 45 anos. No dia 15 de agosto, não se sentia bem, então saiu de casa sozinho à procura de ajuda na cidade. Veio a óbito pouco depois de chegar no hospital.
O velório foi organizado um dia após o falecimento de Marola, mas o cão não foi levado pela família. O animal, então, caminhou sozinho entre o sítio e a cidade onde acontecia a cerimônia fúnebre.
Leia mais
“Nos deparamos com algo que a gente jamais imaginava que pudesse acontecer”, relata, surpresa, a cunhada de Marola, Kátia Luiz, em entrevista para a EPTV.
Nick, que normalmente tinha a expressão de ciúme e arisca com desconhecidos, estava com o olhar abatido, cansado e triste, relatado pela família.
Como despedida, Kátia colocou o cão sobre o caixão do tutor. Ela relata que ele cheirou, abanou o rabo, deitou e chorou no momento.
Nick e Marola: laço eterno do tutor e o cachorro
O companheirismo, fidelidade, cumplicidade e amor eram laços entre cão e tutor que surpreendia quem os conhecia. "O Nick era tudo para ele", conta o pai de Marola, Edvino Cândido Luiz, também para a EPTV.
Os dez anos que passaram juntos só fortaleceram a união dos dois, como afirma a família, que ainda a descreve como única e indescritível.
Para José Cândido Luiz, o acontecido foi uma forma de representar a relação do irmão não só com o cão, mas com toda a família. Ele diz que essa é uma recordação boa que fica de Marola e que levará pelo resto da vida.