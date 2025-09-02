Conheça o cachorro que caminhou 12 km até velório do tutor em MG

Após caminhada, o cão se despediu sobre o caixão do tutor / Crédito: Reprodução/EPTV

Nick, um cão sem raça definida, percorreu cerca de 12 km sozinho para chegar ao velório do seu tutor, Claudemir Cândido Luiz, em Ipuiúna, em Minas Gerais. Os dois moraram juntos no sítio da família por dez anos e eram inseparáveis, segundo a família. Também conhecido como Marola, o tutor faleceu de infarto fulminante, aos 45 anos. No dia 15 de agosto, não se sentia bem, então saiu de casa sozinho à procura de ajuda na cidade. Veio a óbito pouco depois de chegar no hospital.

Como despedida, Kátia colocou o cão sobre o caixão do tutor. Ela relata que ele cheirou, abanou o rabo, deitou e chorou no momento. Nick e Marola: laço eterno do tutor e o cachorro O companheirismo, fidelidade, cumplicidade e amor eram laços entre cão e tutor que surpreendia quem os conhecia. "O Nick era tudo para ele", conta o pai de Marola, Edvino Cândido Luiz, também para a EPTV. Os dez anos que passaram juntos só fortaleceram a união dos dois, como afirma a família, que ainda a descreve como única e indescritível.