Lady Gaga no Brasil? Cantora avalia retorno com shows em 2026

Em maio, a cantora foi reconhecida pelo Guinness World Records, seguindo apresentação gratuita com mais de 2 milhões de pessoas. Agora, a ‘Mother Monster’ considera a proposta de três shows no Rio e em São Paulo.

Após uma performance histórica na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Lady Gaga pode retornar ao Brasil em 2026. A artista conversa com produtora sobre a possibilidade de shows da Mayhem Ball Tour.

A informação foi compartilhada pelo jornalista Renato Melo e pelo F5, site de entretenimento da Folha de S. Paulo.

De acordo com o veículo de comunicação, o retorno pode acontecer entre março e abril de 2026.

Em sua última apresentação no Brasil, Gaga agradeceu aos fãs brasileiros, que a aguardavam desde o cancelamento do show no Rock in Rio, em 2017.