Vocalista da Limão com Mel sofre acidente nos Estados Unidos

Batista Lima e Adma Andrade, vocalistas da banda de forró Limão Com Mel / Crédito: Arquivo pessoal/Instagram

Adma Andrade, vocalista da banda Limão com Mel, sofreu um acidente no aeroporto durante a viagem do grupo de forró para a Filadélfia, nos Estados Unidos, onde realizaria shows da turnê internacional neste sábado, 25.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O comunicado oficial foi publicado nas redes sociais pelo cantor Edson Lima. Segundo ele, o acidente ocorreu no saguão do aeroporto e Adma precisou receber atendimento médico imediato após sofrer uma pancada na região do abdômen.

Ela foi internada em um hospital de Fort Lauderdale, onde permanece sob observação médica.

“Ontem, durante o nosso embarque pra Filadélfia, a Adma sofreu um acidente no saguão do aeroporto e tomou uma pancada que lesionou a região do abdômen. Ela teve que ser assistida e internada de imediato”, afirmou Edson no vídeo.

Veja o vídeo que Edson Lima fez sobre o acidente de Adma

Apesar do susto, o cantor tranquilizou os fãs, informando que o estado de saúde da artista é estável e que ela já apresenta melhora.

“Hoje pela manhã já tive contato com a Adma. Está bem, graças a Deus, mas continua internada sob orientação médica. Logo logo ela vai estar voltando pra estar junto com a gente e dar mais alegria pros nossos corações”, completou.

Limão com Mel USA Tour 2025 continua Edson Lima estava visivelmente emocionado e lembrou o carinho e a importância da colega de palco para a trajetória da banda:

