Vocalista da Limão com Mel sofre acidente nos Estados Unidos

Adma Andrade segue em observação medica e em recuperação
Autor Rafael Santana
Tipo Notícia

Adma Andrade, vocalista da banda Limão com Mel, sofreu um acidente no aeroporto durante a viagem do grupo de forró para a Filadélfia, nos Estados Unidos, onde realizaria shows da turnê internacional neste sábado, 25.

O comunicado oficial foi publicado nas redes sociais pelo cantor Edson Lima. Segundo ele, o acidente ocorreu no saguão do aeroporto e Adma precisou receber atendimento médico imediato após sofrer uma pancada na região do abdômen.

Ela foi internada em um hospital de Fort Lauderdale, onde permanece sob observação médica.

“Ontem, durante o nosso embarque pra Filadélfia, a Adma sofreu um acidente no saguão do aeroporto e tomou uma pancada que lesionou a região do abdômen. Ela teve que ser assistida e internada de imediato”, afirmou Edson no vídeo.

Veja o vídeo que Edson Lima fez sobre o acidente de Adma

Apesar do susto, o cantor tranquilizou os fãs, informando que o estado de saúde da artista é estável e que ela já apresenta melhora.

“Hoje pela manhã já tive contato com a Adma. Está bem, graças a Deus, mas continua internada sob orientação médica. Logo logo ela vai estar voltando pra estar junto com a gente e dar mais alegria pros nossos corações”, completou.

Limão com Mel USA Tour 2025 continua 

Edson Lima estava visivelmente emocionado e lembrou o carinho e a importância da colega de palco para a trajetória da banda:

“Fico muito triste porque ela tá fazendo muita falta. Vivemos um momento muito especial da história da Limão com Mel, depois de tantas apresentações e tanto sucesso no Brasil. A gente queria estar junto, mas Deus sabe todas as coisas. Ela vai voltar o mais rápido possível.”

A equipe da banda continuará informando o público sobre o quadro de saúde da cantora nos próximos dias, e assim que receber alta, Adma Andrade retornará aos palcos para reencontrar o público.
Mesmo com o imprevisto, a turnê “Limão com Mel USA Tour 2025” segue com a programação. O grupo ainda tem shows marcados para:

  • 25 de outubro – Framingham (Massachusetts)
  • 26 de outubro – Orlando (Flórida)

